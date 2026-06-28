Grave incidente sulla FI-PI-LI a Lavoria: una donna di 45 anni perde la vita, un ferito grave

Written by Redazione• 9:06 am• Pisa, Attualità, Cronaca, TOP NEWS HOME PAGE

LAVORIA – Grave incidente stradale intorno alle 4 del mattino sulla strada di grande comunicazione FI-PI-LI, all’altezza di Lavoria, nel comune di Pisa, in direzione Livorno.

Secondo le prime informazioni, nell’incidente è rimasta coinvolta una moto. Una donna di 45 anni è andata in arresto cardiaco in seguito al violento impatto. I sanitari intervenuti hanno immediatamente avviato le manovre di rianimazione, ma purtroppo non è stato possibile salvarla e ne è stato constatato il decesso.

Una seconda persona coinvolta, rimasto gravemente ferito, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Cisanello, dove è stato affidato alle cure dei medici.

Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118 e le forze dell’ordine, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. La circolazione ha subito rallentamenti durante le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dell’area.

Last modified: Giugno 28, 2026