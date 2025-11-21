Ospite alla Stella Maris uno dei massimi studiosi dell’autismo il Prof. Laurent Mottron

Written by admin• 11:11 am• Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – Alla Stella Maris prende il via una due giorni dedicata all’autismo che si è aperto venerdì 21 novembre: ospite, per un’attesa lezione magistrale, uno dei massimi esperti di autismo, Laurent Mottron, professore canadese di fama internazionale, noto per il suo approccio innovativo e critico verso le attuali classificazioni diagnostiche dell’autismo.

L’evento, dal titolo “Autismo. Esplorando la complessità” prevede una prima giornata che ospiterà, tra gli altri interventi, l’attesa lectio magistralis di Mottron e una seconda giornata (sabato 22) che vedrà riuniti i massimi clinici e ricercatori attivi nel campo dell’autismo provenienti da tutta Italia, insieme a tanti genitori che si sono iscritti all’evento.

I temi. Oltre ai focus sui meccanismi funzionali e sugli aspetti clinici dell’autismo, ampio spazio sarà dedicato all’apprendimento scolastico e agli strumenti per potenziarlo oltre che all’inserimento lavorativo, con la presentazione di alcune realtà (come “Aps Ora per dopo dinoi” de “I Bambini delle Fate-Spa onlus” che insieme ad altri progetti ha anche quello legato alla formazione-lavoro nel territorio tra Pisa e Vicopisano e “PeperonAut” in Basilicata).

La “ricerca partecipativa”. “Il ruolo delle persone autistiche come parte attiva ed integrante del processo di ricerca è uno degli aspetti centrali di questo convegno”, sottolinea la dottoressa Roberta Igliozzi, Dirigente Psicologa della Stella Maris e responsabile scientifico dell’evento. E infatti la due giorni della Stella Maris sarà anche l’occasione per presentare ORPA, l’Officina di Ricerca Partecipativa sull’Autismo: si tratta di un gruppo di studio, consulenza e formazione composto da persone che fanno ricerca (autistiche e non autistiche) e persone autistiche.

Il workshop del prof Mottron. Il neuroscienziato terrà una lezione dal titolo “Language in autism is not just a clinical specifier” . Con un approccio “rivoluzionario”, infatti, il professore canadese, nel suo ultimo libro, è giunto a definire l’autismo, nelle sue forme prototipiche, come “una possibilità dello sviluppo psicologico umano” (e non come malattia) e argomenterà la sua tesi insieme a un approfondimento sulle peculiarità dell’apprendimento del linguaggio nei bambini con autismo.

Gli specialisti si confronteranno sulle moltissime implicazioni di questa prospettiva:

“Noi siamo, ovviamente, convinti che accanto a forme di autismo che possiamo intendere come varianti dell’esperienza umana, ci siano forme che configurano un disturbo più o meno grave ,e che come tale va trattato – spiega la dottoressa Raffaella Tancredi, Psicoanalista, Direttore UOC3 – Neuropsichiatria dello sviluppo-Autismo e Disturbi della Condotta Alimentare e della nutrizione dell’ IRCCS Fondazione Stella Maris- Per questo, con questo evento, come suggerisce il titolo, ci preme esplorarlo nella sua complessità, dando spazio a tutti quegli aspetti, non solo scientifici, ma anche relazionali e sociali, che tanto interesse rivestono per le famiglie e determinanti per la qualità di vita di bambini e ragazzi con autismo”.

I numeri della Stella Maris. Sono circa 900 i bambini che ogni anno ricevono una diagnosi di disturbo dello spettro autistico presso l’IRCCS Fondazione Stella Maris di Pisa, con una media di 20 a settimana. Il convegno, che vedrà moltissimi interventi delle tante voci della Stella Maris attive nella ricerca sull’autismo sarà aperto dai saluti istituzionali del Presidente dell’IRCCS Fondazione Stella Maris, Giuliano Maffei e da quelli del Direttore Generale, Roberto Cutajar, del Direttore Scientifico Giovanni Cioni e del direttore sanitario Giuseppe Paladino.

Qui il programma completo. www.fsm.unipi.it/…/10/Pieghevole-Autismo-2025.pdf. L’evento, ospitato dall’Auditorium della Stella Maris, è a numero chiuso ed è necessaria la registrazione.

L’evento è patrocinato da Università di Pisa – Dipartimento di medicina clinica e sperimentale, da Università di Firenze – Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia e dalla Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza (SINPIA).

Last modified: Novembre 21, 2025