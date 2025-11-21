Beppe Severgnini ospite dell’Università di Pisa per il ciclo “Ne parliamo in Sapienza”

Written by admin• 10:46 am• Pisa, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Doppio appuntamento mercoledì 26 novembre con il ciclo “Ne parliamo in Sapienza” a cura del Cidic – Centro per l’innovazione e la diffusione della cultura dell’Università di Pisa con “Oltre l’età. Percorsi attivi per una vita piena in ogni stagione“. Ad aprire la giornata una tavola rotonda con la partecipazione di Beppe Severgnini, giornalista del Corriere della Sera; a cui seguirà lo spettacolo teatrale scritto e diretto dallo stesso Severgnini.

L’appuntamento con la tavola rotonda dedicata al tema tavola rotonda “Natura in azione, fra cura e prevenzione” è alle ore 18 all’Aula Magna Nuova della Sapienza (via Curatone e Montanara, 15). Intervengono: Roberta Moruzzo, Università di Pisa; Beppe Severgnini, giornalista del Corriere della Sera; Francesco Di Iacovo, Università di Pisa; Laura Contalbrigo, IZSVe; Andrea De Conno, Federsanità Anci Toscana. Modera il giornalista Michele Taddei.

Alle 21, al Teatro Nuovo Binario – Vivo (piazza della Stazione) andrà poi in scena “L’arte di invecchiare con filosofia. Il racconto di Socrate, Agata e il Futuro a teatro” di e con Beppe Severgnini con musica dal vivo eseguita dal White Socks Quintet.

Con l’aiuto di una nipotina di tre anni che insegna il disordine quotidiano (e mette i palloncini sul busto di Socrate), Beppe Severgnini riflette sul tempo che passa, invitando a «indossare con eleganza la propria età». Perché́ c’è un tempo per ogni cosa, e la generazione dei figli e dei nipoti ha bisogno di spazio e incoraggiamento: non di anziani insopportabili.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

L’iniziativa “Oltre l’età. Percorsi attivi per una vita piena in ogni stagione” prende spunto dall’e-book open access “Welfare e natura. Nuove soluzioni per l’invecchiamento attivo” a cura di Leonardo Catena e Roberta Moruzzo docenti del Dipartimento di Scienze Veterinarie (DSV), pubblicato da Pisa University Press. Un lavoro che – partendo da strumenti normativi e conoscenze già acquisite (Agricoltura Sociale, Interventi Assistiti con Animali e Animal-Nature Based Solutions) – si propone come uno strumento strategico per diffondere buone pratiche, incentivare la sperimentazione e creare una rete di esperienze replicabili a sostegno di un modello di invecchiamento attivo (IA) basato su prevenzione, autonomia e qualità della vita.

Last modified: Novembre 21, 2025