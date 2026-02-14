Oscar Hiljermark: “Ci sono tante cose da salvare. Io voglio ottenere la salvezza tutti insieme”

Written by admin• 1:14 am• Pisa SC

PISA – Molto rammarico per la sconfitta del tecnico nerazzurro Oscar Hiljermark nel dopo gara della sfida persa contro il Milan.

di Antonio Tognoli

“Abbiamo giocato una partita perfetta, nei nostri tre errori della serata, abbiamo subito due gol. Ci sono però tante cose positive in questa partita, cerchiamo di salvare quelle. Io voglio salvare la categoria tutti insieme. Dopo questa sconfitta dobbiamo ripartire ancora più forte perché il nostro obiettivo è salvarci“.

“In vista della sfida da lunedì cercherò di lavorare forte, come abbiamo fatto questa settimana. Contro la Fiorentina io voglio vincere, perché ci credo, dobbiamo farlo tutti insieme, servono tre punti“.

