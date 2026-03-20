Oscar Hiljemark: “Ho grande fiducia nella squadra. In settimana ci siamo allenati bene”

Written by Redazione• 4:02 pm• Nuova Categoria

PISA – Oscar Hiljemark dopo averlo fatto sul campo, fa il bis anche in sala stampa. Abbandona la tuta e si presenta con una giacca sopra ad una polo nella conferenza stampa della vigilia di Como – Pisa nella Sala Passaponti della Cetilar Arena. Ma a chi glielo chiede lui risponde che non crede alla scaramanzia: “Il vestito è in lavanderia visto che domenica ho sudato molto (ride, il tecnico nerazzurro)“. “Non credo a queste cose – afferma il tecnico – e pertanto non ritengo che sia importante che io continui ad andare in panchina in giacca e cravatta“.

di Giovanni Manenti

A parte le battute il tecnico svedese del Pisa è consapevole che la gara del “Sinigaglia” sarà un test probante per la sua squadra: “La situazione di classifica non è molto cambiata per noi, la cosa più importante proseguire sulla stessa falsariga della gara con il Cagliari, indipendentemente dalla forza del Como, squadra ben diversa e più forte dei sardi e che sta disputando un campionato all’altezza di Milan, Juventus e Napoli in corsa per un posto in Champions. Credo che alla squadra sia mancato l’approccio iniziale rispetto alle prime partite della mia gestione, forse anche con più leggerezza mentale senza subire troppo la pressione del momento difficile. Per domenica Calabresi sta meglio e valutiamo giorno per giorno, mentre Marin non recupera e comunque sono molto tranquillo perché ho grande fiducia nella squadra che si è allenata molto bene ed i sostituti saranno all’altezza degli assenti“.



SU TRAMONI E HOJHOLT. “Tramoni ha giocato una bella partita con il Cagliari ed è rientrato in squadra da titolare dopo essersi bene allenato in settimana ed ha dato un grande contributo anche di sacrificio, così come Hojholt che ha fatto bene nelle due occasioni in cui è stato impiegato e sarà confermato per domani”.

SULLA DIFESA. “Per quanto riguarda la difesa, le mie scelte dipenderanno sia dalle condizioni di Calabresi che delle caratteristiche degli attaccanti degli avversari e del modulo tattico di Fabregas, un allenatore giovane che stimo molto e che lo dimostra con I risultati ottenuti questa stagione“.

SU MARIN. “Per quanto concerne le condizioni fisiche di Marin, confermo che oltre a non essere disponibile per domenica non risponderà alla chiamata della Nazionale e speriamo di recuperarlo per la gara con il Torino dopo la sosta“.

SU NICOLAS. “La scelta su Nicolas è derivata dall’infortunio di Scuffet e delle condizioni non ottimali di Semper, ed il suo merito è stato quello di farsi trovare pronto dando un grande contributo nelle ultime gare disputate, anche se pure Semper si è tornato ad allenare molto bene“.

CAMBIO LERIS-TOURE’. “La scelta nelle ultime partite di preferire Leris a Tourè non è dipesa dai problemi di quest’ultimo con il Ramadan, bensì esclusivamente di natura tecnica avendo visto molto bene Leris ed il campo l’ha dimostrato, pur sapendo la forza di Tourè che sono convinto ci sarà utile in questo finale di campionato“.

Last modified: Marzo 20, 2026