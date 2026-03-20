Capodanno pisano, da sabato 21 marzo alla Chiesa della Spina torna l’Infiorata dell’Annunciazione

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PISA – Pisa si prepara a entrare nel nuovo anno del calendario Alfeo con ulteriori iniziative inserite nel cartellone del Capodanno in stile pisano.

A partire da sabato 21 marzo, dopo il successo degli anni scorsi, sarà allestita all’interno della Chiesa di Santa Maria della Spina la tradizionale Infiorata dell’Annunciazione, una riproduzione realizzata con petali di fiori di un’immagine dell’Annunciazione. La chiesa sarà visitabile durante la fase di allestimento, nella giornata di sabato 21, con i consueti orari di apertura. L’Infiorata potrà essere ammirata tutti i giorni fino a giovedì 26 marzo a ingresso gratuito, dalle ore 9 alle 19.

«L’Infiorata dell’Annunciazione – spiega l’assessore alle tradizioni della storia e dell’identità di Pisa, Filippo Bedini – è uno degli appuntamenti che, anno dopo anno, si confermano tra i più attesi e apprezzati nel calendario del Capodanno pisano. Anche quest’anno l’opera si presenta con un disegno rinnovato, ancora più curato e suggestivo, capace di valorizzare ulteriormente questa tradizione. Particolarmente interessante è inoltre la possibilità di assistere al delicato e minuzioso lavoro di preparazione dell’Infiorata, che sarà visibile nella giornata di sabato, quando la Chiesa della Spina resterà aperta al pubblico anche durante la fase di allestimento. Il tutto in una cornice unica, la chiesa gioiello del gotico pisano, la cui affascinante storia sarà approfondita nell’incontro in programma martedì 24».

La celebre chiesa identificativa dello stile gotico pisano sarà protagonista anche di un incontro in programma martedì 24 marzo alla Biblioteca SMS. La conferenza, dal titolo “Santa Maria della Spina: storia di una chiesa ‘ricostruita’ sulla sponda dell’Arno”, è a cura del Circolo culturale Rustichello, con intervento della relatrice Lucia Casarosa. L’appuntamento è alle ore 17 con ingresso gratuito.

Last modified: Marzo 20, 2026