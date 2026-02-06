Oscar Hiljemark: “Dobbiamo lavorare tanto ed insieme. In serie A è importante non prendere gol”

Written by admin• 11:18 pm• Pisa SC

PISA – Oscar Hiljemark alla prima in nerazzurro in panchina, ha commentato il punto conquistato dai suoi ragazzi.

di Antonio Tognoli

“Primo tempo abbiamo avuto problemi sulle seconde palle, abbiamo sofferto, nel secondo tempo abbiamo giocato meglio e avuto anche tre quattro occasioni per segnare. Per il momento è così dobbiamo lavorare tanto ed insieme. In questi tre giorni ho lavorato molto bene sulla fase difensiva per non prendere gol e ci siamo riusciti. Adesso abbiamo sette giorni per preparare la prossima partita, dobbiamo lavorare molto sulla fase difensiva, in serie A è importante non prendere gol. Adesso dobbiamo pensare a fare allenamenti diversi che questa squadra non faceva prima. Il Milan? E’ una grande squadra, ma noi siamo pronti a combattere davanti ai nostri tifosi, poi vedremo”.

