Samuele Angori: “Nel finale potevamo vincere. Il nuovo tecnico ci dà tanta positività”

PISA – Nel dopo gara di Verona e Pisa a commentare il pareggio a reti bianche del “Bentegodi”, Samuele Angori uno dei giocatori nerazzurri più positivi.

“Questo pareggio non serviva a nessuna delle due, difensivamente abbiamo fatto una buona partita, non prendere gol era importante non ci accadeva dalla gara con la Lazio in casa. Nel finale abbiamo rischiato di vincere con l’occasione di Meister. Volevamo vincere siamo delusi, il nuovo tecnico ci dà molto coraggio, anche dopo la partita ci ha incoraggiato e ci ha detto di alzare la testa. Ci piace la sua positività. Andiamo avanti. Tra sette giorni c’è il Milan, è una partita difficilissima, ma noi ce la metteremo tutta. Il primo gol in serie A? Lo aspetto da molto, spero che arrivi presto, dipende da me, devo tirare di più, devo crescere ancora“.

