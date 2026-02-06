Written by Febbraio 6, 2026 11:05 pm Pisa SC

Paolo Sammarco: “Un buon primo tempo, poi nella ripresa siamo calati, dobbiamo migliorare”

HomePisa SCPaolo Sammarco: “Un buon primo tempo, poi nella ripresa siamo calati, dobbiamo migliorare”

PISA – Il tecnico del Verona Paolo Sammarco ha commentato nel dopo gara ai microfoni di DAZN il pareggio dei suoi.

di Antonio Tognoli

Volevamo trovare spazi tra le linee, nel primo tempo abbiamo provato a far allungare il Pia con Bowie, abbiamo fatto un buon primo tempo, poi nella ripresa siamo calati. In questi pochi giorni ho visto grande disponibilità, dobbiamo migliorare e dare più profondità all’azione. Non è mai facile in queste situazioni, dobbiamo venire fuori da questo momento. Gli infortuni non ci hanno aiutato. Sul futuro? Non ho parlato con il direttore, in questi giorni ho pensato solo a questa partita, vedremo nei prossimi giorni

Last modified: Febbraio 6, 2026
Previous Story
Il tifo pisano fa la sua presenza anche a Verona malgrado i divieti: ventisei eroici supporters nella curva ospiti del Bentegodi
Next Story
Oscar Hiljemark: “Dobbiamo lavorare tanto ed insieme. In serie A è importante non prendere gol”

Comments are closed.

Close
Seleziona una categoria
Articoli più visti