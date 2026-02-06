Paolo Sammarco: “Un buon primo tempo, poi nella ripresa siamo calati, dobbiamo migliorare”

Written by admin• 11:05 pm• Pisa SC

PISA – Il tecnico del Verona Paolo Sammarco ha commentato nel dopo gara ai microfoni di DAZN il pareggio dei suoi.

di Antonio Tognoli

“Volevamo trovare spazi tra le linee, nel primo tempo abbiamo provato a far allungare il Pia con Bowie, abbiamo fatto un buon primo tempo, poi nella ripresa siamo calati. In questi pochi giorni ho visto grande disponibilità, dobbiamo migliorare e dare più profondità all’azione. Non è mai facile in queste situazioni, dobbiamo venire fuori da questo momento. Gli infortuni non ci hanno aiutato. Sul futuro? Non ho parlato con il direttore, in questi giorni ho pensato solo a questa partita, vedremo nei prossimi giorni“

Last modified: Febbraio 6, 2026