Oscar Hiljemark: “Dobbiamo cercare di vincere tutte le partite indipendentemente dall’avversario”

Written by admin• 2:24 pm• Pisa SC, Nuova Categoria



PISA – A due giorni dalla sfida contro la Fiorentina il tecnico del Pisa Oscar Hiljemark ha incontrato i giornalisti presso la Sala Stampa Passaponti della Cetilar Arena.

di Giovanni Manenti

NICOLAS TRA I PALI. “Lunedì in porta giocherà Nicolas, anche se Semper è tornato ad allenarsi con il gruppo, mentre per il resto tutti i giocatori devono essere pronti a dare il loro contributo sia che giocano dall’inizio che a partita in corso”.

SU ILLING E LOYOLA. “Illing mi è piaciuto molto nella gara con il Milan e può darci una grande mano, mentre Loyola può dare un importante aiuto anche in fase offensiva avendo le caratteristiche di inserirsi in attacco”.

SUL DERBY. “Non mi preoccupo della posizione in classifica né dell’importanza della partita anche se so che il derby è molto sentito per i tifosi in quanto noi sappiamo che dobbiamo cercare di vincere tutte le partite indipendentemente dagli avversari”.

SULLA DIFESA. “Per il momento proseguiamo con la difesa a tre ben sapendo che con il nostro atteggiamento tattico gli esterni devono dare una mano in ripiegamento in copertura a secondo di come si svolge l’incontro”.

SU AEBISCHER. “Per ciò che riguarda Aebischer per me ha fatto molto bene a Verona e sicuramente meno con il Milan e la mia decisione sul suo impiego o meno lunedì è relativo a come l’ho visto in settimana in allenamento”.

SULL’ATTACCO. “Per quanto riguarda le scelte rispetto a chi giocherà in attacco, l’inserimento di due punte nella trasferta di Verona non ha dato l’esito sperato e devo ancora decidere”.

SU MEISTER E LA CABALA. “Nelle scelte in attacco non mi dimentico di Meister che ha svolto un’ottima settimana in allenamento, mettendosi in mostra sotto il profilo dell’impegno, così da essere fra i candidati per un posto da titolare, mentre non mi pongo molto il problema dell’avversaria in quanto devo concentrarmi sulla mia squadra, così come non mi preoccupa la statistica circa il fatto che nelle gare contro le squadre reduci dagli impegni di Coppa il Pisa abbia sempre perso, in quanto le stesse sono fatte per essere smentite”.

Last modified: Febbraio 21, 2026