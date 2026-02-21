Written by Febbraio 21, 2026 4:08 pm Vecchiano, Attualità, Eventi/Spettacolo, Sport

Torna il Palio Ippico dei Comuni a San Rossore, con la sua dodicesima edizione anche per i residenti del Comune di Vecchiano. 

VECCHIANO – La manifestazione, ormai consueta per il nostro territorio, avrà 2 giornate preliminari, il 22 Febbraio ed il 15 Marzo, per i quali i residenti del Comune di Vecchiano, mostrando un documento all’ingresso, potranno accedere con un biglietto speciale dal costo simbolico di 1 € all’ippodromo di San Rossore.

Ciascuna presenza segnerà 1 punto in favore del proprio Comune, in vista della giornata finale che si svolgerà il prossimo 29 marzo. 

Primo appuntamento domenica 22 febbraio. 

Last modified: Febbraio 21, 2026
