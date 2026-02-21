Torna il Palio Ippico dei Comuni a San Rossore, con la sua dodicesima edizione anche per i residenti del Comune di Vecchiano. 

VECCHIANO – La manifestazione, ormai consueta per il nostro territorio, avrà 2 giornate preliminari, il 22 Febbraio ed il 15 Marzo, per i quali i residenti del Comune di Vecchiano, mostrando un documento all’ingresso, potranno accedere con un biglietto speciale dal costo simbolico di 1 € all’ippodromo di San Rossore.
Ciascuna presenza segnerà 1 punto in favore del proprio Comune, in vista della giornata finale che si svolgerà il prossimo 29 marzo.
Primo appuntamento domenica 22 febbraio.Last modified: Febbraio 21, 2026