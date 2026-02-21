Frana di Serrazzano nel Comune di Pomarance: sopralluogo della Provincia di Pisa

Written by admin• 2:11 pm• Pisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – Nei giorni scorsi la struttura tecnica provinciale ha effettuato un sopralluogo in località Serrazzano nel Comune di Pomarance per verificare lo stato del movimento franoso.

“In base ai riscontri dei tecnici, che hanno voluto verificare lo stato della situazione alla luce delle piogge intense e continue delle ultime settimane e degli ultimi mesi, la strada Sp329 può essere mantenuta aperta alla viabilità in regime di senso unico alternato e con monitoraggio periodico, in attesa dell’avvio degli ulteriori interventi a cura della Provincia di Pisa che saranno fondamentali per il ripristino della situazione a livello locale“, spiega il Presidente Massimiliano Angori.

“Ringrazio la struttura tecnica dell’ente provinciale”, afferma il Sindaco di Pomarance e Consigliere Provinciale alla Viabilità della ValdiCecina Graziano Pacini. “Ricordiamo che un primo intervento tampone per il ripristino della frana che ha interessato questa porzione di viabilità è stato fin da subito messo a punto dalla Provincia di Pisa, con un impegno economico di circa 100mila euro, interamente finanziati dall’ente provinciale. La Provincia di Pisa dunque sta facendo la propria parte, al netto di tutte le criticità come ente di secondo livello, per intervenire laddove il dissesto idrogeologico sta diventando un fenomeno sempre più diffuso sui nostri territori“.

