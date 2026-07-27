“Orme pisane”, in piazza Cavallotti il libro di Odoardo Fontani sulla storia di Pisa

Written by Redazione• 3:37 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA- Mercoledì 29 luglio l’ultimo appuntamento della rassegna “Un fiume di libri”. L’autore dialogherà con le giornaliste Giulia De Ieso e Maddalena Nerini.

Tredicesimo e ultimo appuntamento per la rassegna “Un fiume di libri in piazza Cavallotti”. Mercoledì 29 luglio, alle 21.15, sarà presentato “Orme pisane. Breve cronistoria della città di Pisa” di Odoardo Fontani, pubblicato da Marchetti editore.

Al centro di piazza Cavallotti l’autore dialogherà con Giulia De Ieso e Maddalena Nerini, croniste de La Nazione.

Il volume ripercorre gli eventi più importanti della storia cittadina, proponendosi come una vera e propria cronistoria di Pisa. Secondo Fontani, approfondire la storia non è un esercizio riservato agli specialisti, ma un percorso necessario per comprendere il presente e l’identità di una comunità.

Nel caso di Pisa, il racconto assume una dimensione più ampia. Come sottolineava lo scrittore tedesco Rudolph Borchardt, la storia della città è parte della storia italiana, europea e, almeno nei secoli intorno all’anno Mille, anche mondiale.

Il libro ricostruisce il ruolo centrale ricoperto da Pisa nel Mediterraneo dopo il declino della romanità, quando la flotta rossocrociata contribuì a trasformare la città in quello che Borchardt definì un «impero di vele».

Tra gli obiettivi dell’autore c’è anche quello di riportare alla luce aspetti della storia antica pisana che, secondo Fontani, sarebbero stati messi in ombra dopo la conquista fiorentina della Repubblica di Pisa.

Odoardo Fontani, nato a Pisa nel 1953, è laureato in Lettere. Ha lavorato come insegnante nella scuola elementare e secondaria e successivamente come preside.

Last modified: Luglio 27, 2026