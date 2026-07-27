Guasto alla rete idrica, disagi a Ponte a Egola e San Romano

PISA- Tecnici al lavoro. Il ripristino del servizio è previsto entro le 21.
A causa di un guasto sulla rete idrica, oggi, lunedì 27 luglio, si stanno verificando mancanze d’acqua a Ponte a Egola e in parte di San Romano, nel comune di San Miniato.
I tecnici di Acque sono già sul posto per effettuare l’intervento di riparazione.
Il ripristino del servizio è previsto entro le 21. Al ritorno dell’acqua potranno verificarsi temporanei fenomeni di intorbidamento, destinati comunque a esaurirsi in breve tempo.
Per ulteriori informazioni o aggiornamenti è possibile contattare il numero verde di Acque 800 983 389.
FOTO DI ARCHIVIO.Last modified: Luglio 27, 2026