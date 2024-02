Oreste Sabatino (Pd): “Serve una richiesta di chiarimento anche dal Sindaco Michele Conti”

Scritto da admin• 11:23 am• Pisa, Politica, Tutti

PISA – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa del Segretario provinciale PD Oreste Sabatino.



“Il consigliere e onorevole Edoardo Ziello dovrebbe riflettere sulle parole del Presidente Mattarella. Utilizzare la violenza contro gli studenti rappresenta un fallimento. Ziello, sia in qualità di deputato che di cittadino, dovrebbe ricordare che la Costituzione garantisce il diritto di manifestare. Ora Ziello ha una sola opzione: chiedere scusa alle persone ferite e dimettersi, poiché non è degno di rappresentare Pisa. Si legge nel comunicato, ci aspettiamo che anche la Lega prenda le distanze dalle sue dichiarazioni e chiarisca quale sia la propria posizione: quella dell’Onorevole Ziello o quella del Sindaco Conti. Queste sono due posizioni diverse e inconciliabili. Un chiarimento che dovrebbe essere richiesto e ottenuto anche dal Sindaco Conti, considerando che Ziello non solo li rappresenta a Roma, ma siede anche in Consiglio Comunale tra i banchi della maggioranza“, conclude la nota.

Febbraio 25, 2024