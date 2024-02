Il Capo della Polizia Vittorio Pisani: “Prenderemo provvedimenti. Tutto sarà esaminato con severità e trasparenza”

Scritto da admin• 11:19 am• Pisa, Attualità, Cronaca, Tutti

Il numero uno della Polizia ha parlato sabato sera nel corso del TG1 delle 20

PISA – Dopo intense polemiche durate per oltre trenta ore riguardo agli interventi della polizia durante il corteo pro-Palestina a Pisa, il capo della Polizia Vittorio Pisani è intervenuto sabato 24 febbraio al Tg1 delle 20 per fornire la sua versione dei fatti riguardanti gli eventi accaduti venerdì sia in Piazza Cavalieri a Pisa che a Firenze.

di Antonio Tognoli

Pisani, nominato capo della Polizia dal governo Meloni a maggio 2023, ha annunciato che alcune azioni intraprese durante la gestione di quei servizi d’ordine pubblico saranno attentamente esaminate e verificate con severità e trasparenza. Tuttavia, sottolinea che dietro tali decisioni non ci sono né motivazioni politiche né direttive politiche. Pisani inoltre ribadisce che la linea della Polizia rimane ferma nel garantire la possibilità di esprimere dissenso in modo pacifico, ad eccezione degli atti violenti, che devono essere isolati.

“Dal 7 ottobre in Italia si sono svolti più di mille cortei – afferma Pisani – mentre in diversi Paesi europei alcuni non sono stati autorizzati, nessuno è stato vietato nel nostro Paese. Questo principio, assicura che sarà mantenuto poiché l’obiettivo della Polizia è assicurare che la gestione dell’ordine pubblico abbia il consenso di tutti”.

