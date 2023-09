“Open day salute mentale” di Fondazione Onda dedicato a Barbara Capovani: il 10 ottobre visite psichiatriche gratuite e incontri con pazienti e familiari al Santa Chiara

Scritto da admin• 8:52 am• Pisa, Attualità, Tutti

PISA – In occasione della Giornata mondiale della salute mentale, che si celebra il 10 ottobre, Fondazione Onda organizza l’(H) Open day dedicato, in ricordo quest’annodella psichiatra dell’Azienda Usl Toscana nord-ovest Barbara Capovani, aggredita e brutalmente uccisa da un suo paziente al Santa Chiara lo scorso mese di aprile.



L’iniziativa, giunta alla sua decima edizione, coinvolge gli ospedali con il Bollino Rosa e i presidi dedicati alla salute mentale con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sull’importanza della diagnosi precoce e dell’accesso alle cure, aiutando a superare pregiudizi, stigma e paure legati alle malattie psichiche.

Questi i servizi offerti in Aoup il 10 ottobre:

Visite psichiatriche : all’Edificio 5, piano terra – presidio ospedaliero di Santa Chiara – la mattina dalle9 alle 12 e il pomeriggio dalle 14 alle 16, a cura rispettivamente degli specialisti delle Unità operative di Psichiatria e Psichiatria 2.

Prenotazione obbligatoria al numero: 050992965 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30. Le prenotazioni saranno effettuate in ordine cronologico fino a esaurimento dei posti disponibili).

Centro Senologico: incontro divulgativo ed esperienziale sul significato del “qui e ora” durante il percorso oncologico: all’Edificio 6 – Aula multidisciplinare – presidio ospedaliero di Santa Chiara, dalle 15 alle 17 (non è obbligatoria la prenotazione).

Sessione interattiva di gruppo con specialisti psichiatri/psico-oncologi/psicoterapeuti/pazienti/familiari/caregiver per promuovere la consapevolezza delle dinamiche cognitive ed emotive scatenate dall’evento “cancro” attraverso la psicoeducazione e la pratica di esercizi specifici.

In tutt’Italia sono oltre 120 i centri che hanno aderito all’iniziativa e che offriranno gratuitamente visite psichiatriche, colloqui psicologici, sportelli di ascolto, somministrazione di test, info point, conferenze e distribuzione di materiale informativo per ansia, depressione, schizofrenia, disturbi dell’umore e del sonno, psicosi e disturbi del comportamento alimentare.

«La pandemia da Covid-19 – dichiara Francesca Merzagora, presidente della Fondazione Onda – ha portato a un aumento dei disturbi psichici, in particolare ansia, depressione, disturbi del sonno, panico ed effetti post-traumatici da stress. Questi disturbi impattano negativamente sulla qualità e sulla quantità di vita, investendone tutti gli ambiti, personale, affettivo-familiare, socio-relazionale e lavorativo. Sono soprattutto gli adolescenti a manifestare grande disagio. Per questo è importante intervenire il prima possibile. Chiedere aiuto, anche da parte dei genitori, rappresenta il primo fondamentale passo per affrontare il problema. I disturbi psichici sono curabili, non tutti sono guaribili. E là dove non sia ottenibile la guarigione, possono essere adottati interventi efficaci in grado di ridurre l’intensità, la durata dei sintomi e le conseguenze».

A partire dal 28 settembre tutti i servizi offerti con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione sono consultabili sul sito www.bollinirosa.it. È possibile selezionare la regione e la provincia di interesse per visualizzare l’elenco degli ospedali aderenti e consultare i servizi offerti.

In Aoup tutte le iniziative sono coordinate dalla referente aziendale dei Bollini rosa Federica Marchetti.

