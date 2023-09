Dal 2 al 6 ottobre ecco “Pisa Da Bere” con cocktail e food tutti da gustare

Scritto da admin• 8:49 am• Pisa, Cultura, Spettacolo, Tutti

PISA – Dal 2 al 6 ottobre un nuovo evento a Pisa dal titolo “Pisa da Bere”. Sarà un’esperienza unica e coinvolgente che trasformerà le serate pisane in un viaggio culinario e cocktail nelle delizie dei nostri cocktail bar e punti food convenzionati, il tutto con una scontistica speciale per gli aventi l’esclusivo braccialetto al costo di dieci euro.

Un evento itinerante che permetterà di scoprire e gustare le migliori creazioni dei cocktail bar partecipanti:

– Eleven Urban Cafe – Jeffer cocktails & friends – Punte Party – The Lounge – Via Vai

Grazie al braccialetto dell’evento, potrete girare liberamente tra questi locali, godendo di un trattamento “VIP” con sconti esclusivi su una vasta selezione di cocktail creati dai bartender più talentuosi della città. Che siate appassionati di mixology o semplicemente in cerca di una serata divertente, “PISA DA BERE” ha qualcosa da offrire a tutti.

Per coloro che vorranno soddisfare anche il loro palato con prelibatezze gastronomiche, “PISA DA BERE”, ha stretto una collaborazione con due punti food convenzionati:

– Il Magazzino – Sud

Dove potrete gustare specialità culinarie in abbinamento ai vostri cocktail preferiti, creando così una sinergia perfetta tra cibo e bevande.

L’evento PISA DA BERE è un’opportunità imperdibile per scoprire il meglio della scena cocktail di Pisa, creare ricordi indimenticabili con gli amici e immergersi in un’atmosfera vivace e festosa. Per ulteriori informazioni e aggiornamenti sull’evento, seguiteci sui nostri canali social e @pisadabere

Last modified: Settembre 29, 2023