“Open Day alla Casa della Salute di Pisa”: visite, screening e consultazioni gratuiti

Attualità, Pisa

PISA – Il 12 settembre, dalle 10 alle 18 alla Casa della Salute di Pisa (poliambulatorio di via Garibaldi, 198 – 1° piano) si terrà il quarto “Open Day” dedicato ai cittadini per visite di prevenzione, vaccinazioni e screening gratuiti, senza necessità di appuntamento. Sarà anche possibile consultare medici e infermieri sui percorsi per malattie croniche e prevenzione.

Dalle 15:00 alle 18:00, in collaborazione con AIMA (Associazione Malati Alzheimer), si svolgerà un incontro con neurologi, psicologi e dietologi per discutere della prevenzione del declino cognitivo causato da malattie neurodegenerative.

La Casa della Salute offre anche servizi quotidiani per pazienti con patologie acute e croniche, dalle 14:00 alle 18:00 nei pomeriggi e le mattine del lunedì e venerdì. Inoltre, è disponibile un percorso di cura per malattie croniche e la possibilità di accedere a visite specialistiche e esami strumentali.

Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito della ASL www.uslnordovest.toscana.it o contattare via email casasalute.pisa@uslnordovest.toscana.it.

Settembre 10, 2024