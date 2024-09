Riqualificazione urbana a Pisanova: nuova rete ciclopedonale e miglioramenti alla viabilità

Scritto da admin• 6:05 pm• Attualità, Pisa

PISA – I lavori di riqualificazione urbana nel quartiere di Pisanova, nella zona est della città, mirano a collegare la rete ciclopedonale esistente al centro cittadino e ai principali servizi attraverso percorsi continui e sicuri.



L’intervento riguarda via Frascani, via Pungilupo e via di Padule, con un finanziamento PINQUA di 3,5 milioni di euro. Oltre alle nuove piste ciclabili, i lavori includono la sostituzione dell’illuminazione stradale, l’adeguamento della rete di raccolta delle acque piovane e la creazione di percorsi ciclopedonali su un’area complessiva di 7029 metri quadri.

Le piste ciclabili avranno una larghezza di 2,5 metri e saranno pavimentate con bitume colorato di rosso, mentre i percorsi pedonali saranno larghi 1,5 metri. Gli interventi prevedono anche l’aggiunta di aree attrezzate per il parcheggio delle biciclette e miglioramenti alla sicurezza stradale, inclusi attraversamenti pedonali rialzati e nuove illuminazioni dedicate, specialmente vicino alle scuole “Gereschi” e “Galilei”.

I lavori, supervisionati dal vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Raffaele Latrofa, fanno parte di un più ampio progetto di riqualificazione del quartiere, includendo anche interventi sulle case popolari e il nuovo parco urbano di via Pungilupo.

Sono previste modifiche temporanee alla viabilità e alla sosta fino al 31 ottobre, con chiusure di tratti stradali e deviazioni delle linee urbane delle Autolinee Toscane.

Last modified: Settembre 10, 2024