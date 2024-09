Oltre cento interventi per i Vigili del Fuoco di Pisa

Scritto da admin• 4:42 pm• Attualità, Cronaca, Pisa

PISA – Il Comando dei Vigili del Fuoco di Pisa dalle ore 7 di Domenica 8 Settembre alle ore 14.30 di lunedì 9 Settembre ha svolto circa 110 interventi da collegare all’allerta meteo “colore arancio” tutti nel proprio territorio di competenza.

Interessati principalmente i Comuni di Pisa, San Giuliano Terme, Cascina, Pontedera, Montecatini V.C. e Pomarance. Le tipologie vanno da danni d’acqua in genere, rami pericolanti, svuotamenti e marginalmente di verifiche stabilità, infiltrazioni d’acqua, frane e soccorso a persona. Gli interventi di Soccorso totali nel periodo sono stati invece di 127 interventi.

La quasi totalità di interventi legati al maltempo sono stati di modesta entità, gli interventi più rilevanti da segnalare sono, la chiusura temporanea nel primo pomeriggio del supermercato Coop di Cisanello per infiltrazioni d’acqua, presso la Stazione Ferroviaria di Pisa per allagamento del sottopasso lato binari direzione Firenze che però non ha inficiato la circolazione ferroviaria e un’incendio di cabina elettrica vicino alle abitazioni zona Cisanello nel Comune di Pisa, l’allagamento del locale tecnico pompe della piscina Comunale di Ponteginori nel Comune di Montecatini Val di Cecina e alcuni alberi caduti nel Comune di Pontedera.

Il personale VVF ha collaborato con le squadre delle Associazioni di Volontariato messe in campo dalla Protezione Civile di Pisa.

Al momento la coda degli interventi è di 4 chiamate in attesa e non si segnalano particolari situazioni da monitorare in Provincia di Pisa.

Risulta ancora qualche chiamata sporadica che viene gestita dalla Sala Operativa del Comando nell’ordinarietà.

