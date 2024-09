Rimozione di una gleditsia in via di Parigi: intervento urgente per sicurezza pubblica dopo i danni del maltempo

Scritto da admin• 3:35 pm• Attualità, Cronaca, Pisa

PISA – A seguito del maltempo di ieri, la Protezione Civile di Pisa è intervenuta per la caduta di un fusto di una pianta radicata in via di Parigi, accanto all’asilo nido San Biagio. Questa mattina, l’Ufficio Verde del Comune ha condotto un sopralluogo con tecnici di Euroambiente, scoprendo che la pianta, una Gleditsia con più fusti cresciuti da un unico ceppo, è situata all’interno di un’aiuola di metallo.

A causa del maltempo, uno dei fusti si è sradicato, rivelando una cavità nell’apparato radicale dei fusti rimanenti, che ora risultano instabili e vulnerabili, specialmente in caso di eventi atmosferici avversi, rappresentando un rischio per la sicurezza pubblica. Pertanto, domani la ditta Euroambiente procederà alla rimozione della pianta per prevenire potenziali pericoli per persone e proprietà, considerando anche la vicinanza dell’asilo nido e delle scuole dell’infanzia e primaria.

Last modified: Settembre 10, 2024