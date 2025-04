Oltre 56mila euro a 12 progetti giovanili grazie al bando “Siete presente”

Written by admin• 4:06 pm• Attualità, Pisa

PISA – Oltre 56mila euro di finanziamenti sono stati assegnati a 12 progetti del territorio pisano nell’ambito del bando “Siete presente. Giovani e associazionismo”, promosso da Cesvot con il sostegno della Regione Toscana – Giovanisì, del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, e il contributo delle 11 Fondazioni bancarie della Toscana, tra cui Fondazione Pisa e Fondazione CRVolterra.

Il bando mira a rafforzare il ruolo dei giovani nel Terzo settore, sostenendo iniziative che promuovono partecipazione attiva, volontariato e rinnovamento associativo. L’investimento complessivo regionale è di circa mezzo milione di euro.

«Diamo voce ai giovani per renderli protagonisti del cambiamento sociale», ha dichiarato Luigi Paccosi, presidente Cesvot. Un messaggio condiviso anche da Bernard Dika, portavoce di Giovanisì: «I giovani non sono solo il futuro, ma il presente. Questo bando trasforma le idee in azioni concrete per le comunità».

Grande soddisfazione anche da parte delle istituzioni locali. L’assessore pisano alle politiche sociali, Giovanna Bonanno, ha sottolineato l’importanza dell’impegno giovanile nel volontariato, definendolo «un valore enorme per la comunità e un’opportunità di crescita personale e collettiva».

Per Fondazione CRVolterra e Fondazione Pisa, che da anni sostengono l’iniziativa, si tratta di «un investimento sul potenziale dei giovani e sul rafforzamento del tessuto sociale». I progetti selezionati coinvolgeranno direttamente i ragazzi nella realizzazione di azioni concrete e solidali a beneficio del territorio.

Aprile 11, 2025