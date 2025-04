Filippo Inzaghi: “Tramoni è recuperato. La squadra sta bene. Faremo una grande partita per regalare un sogno ai nostri grandi tifosi”

Written by admin• 5:02 pm• Attualità, Pisa, Pisa SC

PISA – Prima della partenza destinazione Reggio Emilia il tecnico nerazzurro Filippo Inzaghi ha parlato davanti a microfoni e taccuini della gara tra Reggiana e Pisa in programma sabato 12 aprile alle ore 15 allo stadio “Città del Tricolore”.



di Giovanni Manenti





FLASH-BACK. “Io sono molto tranquillo, anche rivedendo la partita contro il Modena, non abbiamo fatto un buon primo tempo ma potevamo pareggiarla”.

TRAMONI RECUPERATO. “Tramoni ha recuperato, ha fatto due buoni allenamenti e dovrò solo decidere se impiegarlo dall’inizio o meno, credo che faremo una grande partita per coronare un sogno e continuare a fare ciò che abbiamo fatto sinora consapevoli della nostra forza, che ci ha consentito in queste prime 32 giornate di essere davanti a tutti”.

SUGLI AVVERSARI. “La Reggiana è una buona squadra, ha fatto bene contro la Cremonese ed anche il cambio di allenatore ha portato nuova linfa, ma ribadisco che abbiamo il vantaggio che siamo arbitri del nostro destino sapendo di poter contare su valide alternative”.

DUBBI E FIDUCIA. “I dubbi che mi porto dietro nello scegliere la formazione sono compensate dalla fiducia che ho nei miei giocatori sia per chi partirà da titolari che i subentrati”.

CONDIZIONE FISICA OK. “Non sono preoccupato per la condizione fisica dei giocatori visto che ogni partita finiamo in crescendo e per quanto riguarda Abildgaard non ci sono problemi di alcun genere. A Spezia ha giocato la sua miglior partita della stagione e se non l’ho impiegato nelle due ultime uscite ciò è dipeso dal fatto che ho dato più spazio a chi aveva giocato meno e ho voluto vedere Solbakken che sino ad allora non aveva quasi mai giocato”.

SU MORUTAN. “Sono molto contento di tutti i miei giocatori, compreso Morutan che sabato scorso ha un pò faticato avendo giocato per 90′, ma di lui voglio ricordare il recupero fatto all’80’ a dimostrazione come anche lui si sia perfettamente calato nello spirito della squadra”.

SUI TIFOSI. “Per quanto riguarda i tifosi che anche contro la Reggiana ci seguiranno in più di tremila, non posso che ribadire quanto ho detto sin dalla Conferenza Stampa della mia presentazione a luglio, quando affermai che il mio primo obiettivo era quello di riavvicinare il pubblico alla squadra e questo è stato sicuramente centrato, così che è nostro dovere cercare di ricambiare il loro affetto regalando loro un sogno”.

