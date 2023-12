Oltre 400 persone alla Giornata Nazionale del Servizio Civile Universale alla Leopolda

Scritto da admin• 4:10 pm• Pisa, Attualità, Tutti

PISA – Chiamata ad organizzare la quarta edizione della “Giornata Nazionale del Servizio Civile Universale“, Pisa ha risposto alla grande attraverso un incontro svoltosi durante la mattina del 15 dicembre presso la Stazione Leopolda al quale hanno partecipato oltre 400 studenti delle Classi 4 e 5 delle Scuole Media Superiori, alla presenza, tra gli altri, dell’Assessore allo Sport ed alle Politiche Giovanili del Comuna di Pisa Frida Scarpa, del Magnifico Rettore dell’Università di Pisa Prof. Riccardo Zucchi e del Capo Dipartimento per le Politiche Giovanili ed il Servizio Sociale Universale Michele Sciscioli, nel mentre il Ministro dello Sport e Politiche Giovanili Andrea Abodi, impossibilitato a presenziare di persona, è intervenuto in streaming.

di Giovanni Manenti

La “Giornata nazionale del servizio civile universale” è stata istituita con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri dell’11 dicembre 2020, su proposta del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, al fine di attribuire un adeguato riconoscimento al meritevole impegno e dedizione di tutti i giovani che partecipano all’attuazione del Servizio Civile Universale, anche con riferimento al ruolo svolto per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile enunciati nell’Agenda 2030 dalle Nazioni Unite. Ecco, pertanto, che il 15 dicembre di ogni anno si celebra in Italia l’alto valore del servizio civile, data non casuale, in quanto in tale giorno del 1972 venne promulgata nel nostro Paese la prima legge sull’obiezione di coscienza (legge 15 dicembre 1972, n. 772, successivamente abrogata e sostituita dalla legge 8 luglio 1998, n. 230), che ha istituito il servizio sostitutivo civile, alternativo al servizio militare, consentendo l’assolvimento degli obblighi di leva attraverso la prestazione di azioni di impegno sociale non armato, riconducibili al concetto di difesa della Patria.

Ovviamente soddisfatta della piena riuscita della celebrazione l’Assessore allo Sport ed alle Politiche Giovanili del Comune di Pisa Frida Scarpa, che ha tenuto a sottolineare: “siamo molto soddisfatti come Amministrazione Comunale e per questo il nostro ringraziamento va al nostro Ministro Andrea Abodi ed al Capo Dipartimento per le Politiche Giovanili ed il Servizio Sociale Universale Michele Sciscioli per averci concesso l’onore ed anche il vanto di poter organizzare questa giornata per la prima volta al di fuori di Roma, avendo portato qui alla Stazione Leopolda di Pisa oltre 400 ragazzi delle Classi 4 e 5 delle Scuole Medie Superiori, oltre a tantissimi Servizi Civilisti che si metteranno a confronto per spiegare ed approfondire la conoscenza di questo strumento e favorirne l’adesione tra le giovani generazioni“.

“Personalmente“, prosegue l’Assessore, “credo che in un periodo di grandi conflitti come quello che stiamo vivendo, sia ancora più necessario declinare la Pace, che è sempre stata la connotazione naturale del Sevizio Civile, quale alternativa alla Guerra attraverso iniziative come quella odierna, unite alla Giustizia, alla Solidarietà ed all’inclusione, essendo il Servizio Civile uno strumento che, oltre a rappresentare un’importante risorsa per il presente ed il futuro dei nostri ragazzi, diviene altresì un modo ed un metodo per uscire dall’indifferenza e costruire delle relazioni dinamiche con gli altri e con l’ambiente che ci circonda, attraverso la voglia di mettersi in gioco e di ritrovare uno spirito di comunità di cui adesso abbiamo sempre più disperatamente bisogno“.

“Come Amministrazione Comunale“, conclude Frida Scarpa, “non possiamo che essere contenti in quanto le Politiche Giovanili rappresentano un mandato ed un incarico davvero trasversale al cui interno possono essere declinati tantissimi temi ed altrettanti settori, ragion per cui il fatto di aver portato a Pisa addirittura la Giornata Nazionale sul Servizio Civile rappresenta chiaramente per noi un obiettivo importante, ma non dobbiamo fermarci qui, ritenendo lo stesso un punto di partenza per cercare di continuare a coltivare azioni per far crescere quelle che sono le nuove generazioni ed attuare quello che è uno dei principi fondamentali che purtroppo solo l’anno scorso è stato introdotto nella nostra Costituzione, vale a dire l’interesse per le future generazioni“.

Last modified: Dicembre 16, 2023