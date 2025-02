Olimpiu Morutan: “Noi tutti abbiamo un sogno da realizzare. Ho lavorato tanto per giocare partite come queste”

Written by Antonio Tognoli• 9:47 pm• Pisa SC

PISA – Olimpiu Morutan è stato uno dei grandi protagonisti della sfida con la Juve Stabia. Entrato ad inizio ripresa ha cambiato marcia alla squadra nel momento topico e difficile del match quando il Pisa è andato sotto ha tirato fuori dai guai la squadra con le sue giocate.

di Antonio Tognoli

“Sono molto felice per questo gol, perché ho lavorato molto per giocare una grande partita ad alti livelli per il Pisa. Il Mister mi ha detto di entrare e giocare come so, ha avuto grande fiducia in me”.

“Da qui alla fine spero di fare di più, perché noi tutti abbiamo un sogno da realizzare. Mi sento bene e credo di esser vicino al cento per cento e spero di poter aiutare ancora il Pisa”.

Last modified: Febbraio 22, 2025