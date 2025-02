Filippo Inzaghi: “Orgoglioso di questo gruppo. Il gol preso avrebbe ammazzato un toro”

Written by Antonio Tognoli• 8:27 pm• Pisa SC

PISA – Al termine della sfida contro la Juve Stabia il tecnico del Pisa Filippo Inzaghi commenta la vittoria in rimonta dei suoi.

“Gli episodi non li ho rivisti e come sempre faccio non lì commento. Posso dire che l’espulsione c’era perché ho visto il fallo. Sono orgoglioso però dei miei ragazzi, la squadra ha meritato di vincere. Abbiamo creato tanto, abbiamo subito un tiro e mezzo in porta e ancora una volta abbiamo preso gol”.

“Sono stati molto bravi i subentrati. Per i ragazzi di questo gruppo, non ho più parole. Morutan e Tramoni hanno giocato un ottima gara. Morutan sta crescendo oggi è stato straordinario ha cambiato la partita, se lo merita. In questo gruppo è molto stimato e rispettato. Moreo è un giocatore difficilmente sostituibile”.

“Il pubblico ci ha trascinato ed ha fatto la differenza dopo il vantaggio della Juve Stabia. Il gol dello svantaggio avrebbe ammazzato un toro ed invece siamo stati bravissimi. Questa squadra da Bormio sta facendo cose stratosferiche ormai l’ho già detto ma ci tengo a ripeterlo. Adesso godiamoci questa vittoria e martedì torneremo a pensare al Sassuolo. Per vincere a Reggio Emilia bisognerà fare la gara perfetta”..

