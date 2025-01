Olimpiu Morutan: “Mi sento bene, ma prima di tornare al cento per cento devo lavorare ancora molto”

Written by admin• 12:10 pm• Pisa SC

“La squadra è più forte di quella di due anni fa, con il mister mi trovo molto bene, mi sta aiutando molto”

PISA – E’ tornato a parlare davanti a microfoni e taccuini Olimpiu Morutan, il fantasista rumeno tornato a Pisa, che ormai da qualche settimana lavora regolarmente con il gruppo ed ha già disputato una gara ufficiale con la Primavera di Innocenti contro il Monopoli. Il giocatore romeno ha spiegato le sue condizioni e il suo rapporto con mister Inzaghi e i compagni di squadra.

di Giovanni Manenti

LE SUE CONDIZIONI. “Ora mi sento bene, anche se devo lavorare ancora molto prima di essere al cento per cento pur allenandomi già da diverse settimane con i compagni“.



I MOTIVI DEL RITORNO. “Sono voluto tornare a Pisa perché ci sono stato molto bene due anni fa e sono contento che la dirigenza abbia voluto acquistarmi, ho trovato una squadra più forte di quella di due anni fa, ho visto un gruppo molto unito e spero di poter dare il mio contributo per la promozione“.

SU MISTER INZAGHI. “Con il mister mi trovo molto bene, mi sta aiutando molto ad arrivare al massimo della condizione, c’è molta concorrenza nel mio ruolo, ma io sono in grado di poter ricoprire più ruoli ed il fatto che ci siano molti giocatori a disposizione è un vantaggio per noi in quanto ho visto che anche chi entra durante le partite fornisce il suo apporto al pari di chi ha giocato dall’inizio“.



OBIETTIVI. “Ovviamente, uno dei miei obiettivi è anche quello di riconquistare la Nazionale che ho dovuto perdere a causa del mio infortunio“.

LA CARRARESE. “Per quanto concerne la partita di lunedì sera contro la Carrarese, personalmente sono pronto essendomi ormai allenato da settimane, anche se chiaramente non posso dire di essere al 100% e mi rimetterò alle decisioni dell’allenatore che saprà come gestirmi al meglio“.

Last modified: Gennaio 8, 2025