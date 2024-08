Nursind, Pisa “Ospedali in crisi: temperature torride nei reparti di Cisanello e Santa Chiara”

Scritto da admin• 10:11 am• Pisa, Attualità

PISA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di NURSIND Pisa.

“Negli ospedali di Cisanello e Santa Chiara si continuano a registrare gravi problemi legati alle temperature elevate all’interno dei reparti. Nonostante le promesse di risolvere la situazione, quest’anno le carenze strutturali non sono state affrontate, causando disagi significativi sia per i pazienti che per il personale. A Cisanello, i reparti di medicina d’urgenza, neurologia, gastroenterologia, cardiologia, e altri sono particolarmente colpiti, con temperature molto alte e un sistema di condizionamento centralizzato inefficace. Anche a Santa Chiara, reparti come pediatria, ginecologia e medicina soffrono a causa delle temperature torride, aggravate da guasti nei sistemi di condizionamento, soprattutto nelle sale operatorie. In entrambi gli ospedali, gli spogliatoi del personale sono paragonabili a saune, mentre i tentativi di migliorare la situazione con condizionatori portatili sono limitati dal rischio di sovraccarico elettrico. La situazione non solo crea disagi, ma in alcuni casi mette anche a rischio la conservazione corretta dei medicinali. Nonostante le segnalazioni degli RLS, non sono stati forniti dati sul microclima e sui ricambi d’aria, lasciando il problema irrisolto e il personale in condizioni difficili“, conclude il comunicato stampa.

