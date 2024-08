Simone Canestrelli: “Abbiamo fatto un ottima figura”

Scritto da admin• 10:18 am• Nuova Categoria

PISA – Al termine dell’amichevole disputata contro l’Inter scende in sala stampa il difensore nerazzurro Simone Canestrelli per commentare il pareggio ottenuto dal Pisa al cospetto dei campioni d’Italia.

di Antonio Tognoli

Il primo pensiero però viene rivolto all’infortunio di Esteves: “Speriamo che Esteves torni presto ed il suo infortunio sia meno grave del previsto”.



Tornando invece alla gara afferma: “Abbiamo fatto un ottima figura. Il salvataggio su Frattesi è stato importante, il mister ci chiede sempre di difendere compatti. Sul gol ero appena uscito e non ho visto la dinamica. Ho visto un gran mischione, che loro hanno finalizzato non so cosa sia successo è chiaro che però se fai mezzo errore con questi campioni ti puniscono”.

Last modified: Agosto 3, 2024