Pisa – Milan, sarà “Giornata Nerazzurra”: prelazione e tariffe scontate per gli abbonati

PISA – E’ arrivato il turno di Pisa-Milan la gara individuata per la “Giornata Nerazzurra”. La partita in programma venerdì 13 febbraio (ore 20.45) alla Cetilar Arena non rientrerà, come preannunciato a suo tempo, in quelle valide per tutti i sottoscrittori di abbonamento (e abbonamento 12 partite) per la stagione in corso.

Agli Abbonati (e ai sottoscrittori di Mini-Abbonamenti 12 partite) sarà riservata, come anticipato al momento della sottoscrizione degli abbonamenti, una prelazione sull’acquisto dei biglietti ed una tariffa speciale con sconti fino al 40% sul prezzo dei tagliandi che saranno poi disponibili per l’acquisto al termine della prelazione stessa. Una scelta fatta per premiare ed agevolare nei tempi e nei costi tutti i sostenitori nerazzurri che hanno scelto, a suo tempo, di sottoscrivere l’abbonamento alle partite del Pisa Sporting Club.

La prelazione per gli abbonati (e per i sottoscrittori di Mini-Abbonamenti 12 partite) sarà attiva a partire dalle ore 15.30 di mercoledì 4 febbraio 2026 e si concluderà alla mezzanotte di domenica 8 febbraio 2026. I biglietti saranno disponibili presso

– Pisa Store (via Oberdan 22, Pisa)

– Tifo Pisa (Fornacette)

E anche on-line al link: https://pisasportingclub.ticketone.it/search

Queste le tariffe riservate e a prezzo scontato

Curva Nord

Intero. 25.00 euro (+ 4 euro d.p.)

Under 14. 10.00 euro (+ 4 euro d.p.)

Curva Sud

Intero. 25.00 euro (+ 4 euro d.p.)

Under 14. 10.00 euro (+ 4 euro d.p.)

Gradinata

Intero. 35.00 euro (+ 4 euro d.p.)

Under 14. 19.00 euro (+ 4 euro d.p.)

Tribuna Inferiore

Intero. 95.00 euro (+ 4 euro d.p.)

Under 14. 25.00 euro (+ 4 euro d.p.)

Persona con Disabilità. 25.00 euro (+ 4 euro d.p.)

Tribuna Superiore

Intero. 125.00 euro (+ 4 euro d.p.)

Under 14. 45.00 euro (+ 4 euro d.p.)

Persona con Disabilità. 45.00 euro (+ 4 euro d.p.)

Informazione di servizio.

– La Tariffa Persona con Disabilità è a Persone con Disabilità con una invalidità riconosciuta di almeno il 60% (deambulanti).

– La Tariffa Under 14 è riservata ai ragazzi nati dopo il 01/01/2011

La vendita libera sui biglietti ancora disponibili inizierà non appena effettuate le propedeutiche riunioni delle Autorità competenti. Queste le tariffe:

Curva Nord

Intero. 45.00 euro (+ 4 euro d.p.)

Under 14. 25.00 euro (+ 4 euro d.p.)

Curva Sud

Intero. 45.00 euro (+ 4 euro d.p.)

Under 14. 25.00 euro (+ 4 euro d.p.)

Gradinata

Intero. 65.00 euro (+ 4 euro d.p.)

Under 14. 45.00 euro (+ 4 euro d.p.)

Tribuna Inferiore

Intero. 145.00 euro (+ 4 euro d.p.)

Under 14. 75.00 euro (+ 4 euro d.p.)

Persona con Disabilità. 75.00 euro (+ 4 euro d.p.)

Tribuna Superiore

Intero. 205.00 euro (+ 4 euro d.p.)

Under 14. 95.00 euro (+ 4 euro d.p.)

Persona con Disabilità. 95.00 euro (+ 4 euro d.p.)

Informazione di servizio.

– La Tariffa Persona con Disabilità è a Persone con Disabilità con una invalidità riconosciuta di almeno il 60% (deambulanti).

– La Tariffa Under 14 è riservata ai ragazzi nati dopo il 01/01/2011

Foto Credit Roberto Cappello

