L’Effemeride Pisana del 3 dicembre 2025

Mercoledì 3 dicembre 2025, il Sole sorge alle 7:32 e tramonta alle 16:41, le ore di luce solare sono 9 e 9 minuti
La Luna è in fase crescente
Oggi è il 284mo giorno del 2026 in Stile Pisano
Oggi è il giorno di:
Giornata internazionale per le persone con disabilità
Santo del giorno:
San Francesco Saverio, sacerdote gesuita
Xavier, Spagna, 1506 – Isola di Sancian, Cina, 3 dicembre 1552
Protettore del Giappone, India, Pakistan, delle missioni, dei missionari, marinai
Patrono di Napoli, Sant’Anastasia, Sorbo San Basile, Gressoney-La-Trinité
Nel XVI secolo numerosi testimoni della fede compresero l’importanza di superare i “nuovi” confini geografici per portare il Vangelo là dove non era ancora giunto. Tra questi vi fu anche san Francesco Saverio, che spese tutte le sue energie per donare il messaggio del Risorto alle popolazioni del lontano Oriente, dall’India all’Indonesia, fino al Giappone. La sua memoria è un’occasione per riflettere sui confini – vicini o lontani – che oggi siamo chiamati a superare per portare la luce di Dio. Francesco Saverio era nato in Navarra nel 1506 e a Parigi aveva incontrato Ignazio da Loyola, con il quale condivise l’avventura della fondazione della Compagnia di Gesù. Nel 1540 venne mandato verso l’Oriente come missionario: mentre stava progettando di portare il Vangelo in Cina morì a causa di una polmonite sull’isola di Shangchuan nel 1552. Paolo V beatificò Saverio il 21 ottobre 1619 e Gregorio XV lo canonizzò il 12 marzo 1622.
E’ accaduto il 3 dicembre nel mondo:
- 1740 – Papa Benedetto XIV, nell’anno primo del suo pontificato, pubblica la prima lettera enciclica ufficiale della storia. Porta il titolo “Ubi Primum” ed è rivolta ai vescovi di tutto il mondo proprio sul tema del ministero del vescovo
- 1894 – Lo scrittore scozzese Robert Louis Stevenson muore a Samoa, nell’isola di Upolu, all’età di 44 anni, a causa di una polmonite
- 1906
- Viene firmato il primo contratto collettivo di lavoro tra il sindacato FIOM e la fabbrica di automobili Itala di Torino
- 1947 – Un tram che si chiama Desiderio, opera di Tennessee Williams, debutta a Broadway
- 1964 – Movimento per la libertà di opinione di Berkeley: la polizia arresta oltre 800 studenti all’Università di Berkeley, dopo l’occupazione e il sit-in di questi ultimi dell’edificio dell’amministrazione universitaria, eseguito per protestare contro la decisione dei reggenti di vietare manifestazioni contro la guerra del Vietnam sulle proprietà dell’Università
- 1967
- Al Groote Schuur Hospital di Città del Capo (Sudafrica), il cinquantatreenne Lewis Washkansky diventa il primo essere umano ad essere sottoposto ad un trapianto di cuore, ma muore 18 giorni dopo a causa di una polmonite. L’operazione venne eseguita dal team guidato da Christiaan Barnard
- Il treno di lusso 20th Century Limited completa la sua ultima corsa da New York a Chicago (il servizio venne inaugurato il 15 giugno 1902)
- 1973 – Programma Pioneer: la sonda Pioneer 10 invia sulla Terra le prime immagini ravvicinate di Giove
- 1984 – Disastro di Bhopal: una perdita di metilisocianato da una fabbrica di fitofarmaci della Union Carbide a Bhopal (Madhya Pradesh, India), uccide più di 3.800 persone e causa danni ad altre persone, stimate tra le 150.000 e le 600.000 (circa 6.000 moriranno in seguito per i danni riportati). Si tratta di uno dei peggiori disastri industriali della storia
- 1992
- La petroliera greca Aegean Sea che trasporta 80.000 tonnellate di greggio, si arena nel corso di una tempesta mentre è in avvicinamento alla costa di La Coruña (Spagna), riversando in mare gran parte il carico
- Il primo SMS della storia viene inviato dall’ingegnere britannico Neil Papworth da un computer a un cellulare sulla rete GSM Vodafone: il testo del messaggio era “MERRY CHRISTMAS“
- 1994 – La Sony lancia sul mercato la console di videogiochi PlayStation in Giappone, segnando il primo ingresso dell’azienda nel settore dei giochi domestici
- 1999 – Dopo aver remato per 81 giorni e circa 4.500 chilometri, Tori Murden raggiunge Guadalupa dopo essere partita dalle Isole Canarie, diventando la prima donna ad attraversare l’Oceano Atlantico in solitaria su una barca a remi
- 2007 – Durante uno scontro a fuoco con le forze dell’ordine, viene ucciso il boss della mafia siciliana Daniele Emmanuello
La frase di oggi di Frate Indovino:
Dicembre imbacuccato grano assicurato
Nati il 3 dicembre:
JOSEPH CONRAD
α 3 dicembre 1857 ω 3 agosto 1924
JEAN-LUC GODARD
α 3 dicembre 1930 ω 13 settembre 2022
OZZY OSBOURNE
α 3 dicembre 1948 ω 22 luglio 2025
NINO ROTA
α 3 dicembre 1911 ω 10 aprile 1979
Deceduti il 3 dicembre:
BENITO JACOVITTI
α 9 marzo 1923 ω 3 dicembre 1997
PIERRE-AUGUSTE RENOIR
α 25 febbraio 1841 ω 3 dicembre 1919
SAN FRANCESCO SAVERIO
Gesuita e missionario spagnolo
α 7 aprile 1506 ω 3 dicembre 1552
ROBERT LOUIS STEVENSON
α 13 novembre 1850 ω 3 dicembre 1894
