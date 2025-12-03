L’Effemeride Pisana del 3 dicembre 2025

Written by Leonardo Miraglia• 5:32 am• Pisa, Attualità, Cultura, TOP NEWS HOME PAGE

di Leonardo Miraglia

Mercoledì 3 dicembre 2025, il Sole sorge alle 7:32 e tramonta alle 16:41, le ore di luce solare sono 9 e 9 minuti

La Luna è in fase crescente

Oggi è il 284mo giorno del 2026 in Stile Pisano

Oggi è il giorno di:

Giornata internazionale per le persone con disabilità

Santo del giorno:

San Francesco Saverio, sacerdote gesuita

Xavier, Spagna, 1506 – Isola di Sancian, Cina, 3 dicembre 1552

Protettore del Giappone, India, Pakistan, delle missioni, dei missionari, marinai

Patrono di Napoli, Sant’Anastasia, Sorbo San Basile, Gressoney-La-Trinité

Nel XVI secolo numerosi testimoni della fede compresero l’importanza di superare i “nuovi” confini geografici per portare il Vangelo là dove non era ancora giunto. Tra questi vi fu anche san Francesco Saverio, che spese tutte le sue energie per donare il messaggio del Risorto alle popolazioni del lontano Oriente, dall’India all’Indonesia, fino al Giappone. La sua memoria è un’occasione per riflettere sui confini – vicini o lontani – che oggi siamo chiamati a superare per portare la luce di Dio. Francesco Saverio era nato in Navarra nel 1506 e a Parigi aveva incontrato Ignazio da Loyola, con il quale condivise l’avventura della fondazione della Compagnia di Gesù. Nel 1540 venne mandato verso l’Oriente come missionario: mentre stava progettando di portare il Vangelo in Cina morì a causa di una polmonite sull’isola di Shangchuan nel 1552. Paolo V beatificò Saverio il 21 ottobre 1619 e Gregorio XV lo canonizzò il 12 marzo 1622.

E’ accaduto il 3 dicembre nel mondo:

1740 – Papa Benedetto XIV, nell’anno primo del suo pontificato, pubblica la prima lettera enciclica ufficiale della storia. Porta il titolo “Ubi Primum” ed è rivolta ai vescovi di tutto il mondo proprio sul tema del ministero del vescovo

1894 – Lo scrittore scozzese Robert Louis Stevenson muore a Samoa, nell’isola di Upolu, all’età di 44 anni, a causa di una polmonite

1906 Viene firmato il primo contratto collettivo di lavoro tra il sindacato FIOM e la fabbrica di automobili Itala di Torino

1947 – Un tram che si chiama Desiderio, opera di Tennessee Williams, debutta a Broadway

1964 – Movimento per la libertà di opinione di Berkeley: la polizia arresta oltre 800 studenti all’Università di Berkeley, dopo l’occupazione e il sit-in di questi ultimi dell’edificio dell’amministrazione universitaria, eseguito per protestare contro la decisione dei reggenti di vietare manifestazioni contro la guerra del Vietnam sulle proprietà dell’Università

1967 Al Groote Schuur Hospital di Città del Capo (Sudafrica), il cinquantatreenne Lewis Washkansky diventa il primo essere umano ad essere sottoposto ad un trapianto di cuore, ma muore 18 giorni dopo a causa di una polmonite. L’operazione venne eseguita dal team guidato da Christiaan Barnard Il treno di lusso 20th Century Limited completa la sua ultima corsa da New York a Chicago (il servizio venne inaugurato il 15 giugno 1902)

1973 – Programma Pioneer: la sonda Pioneer 10 invia sulla Terra le prime immagini ravvicinate di Giove

1984 – Disastro di Bhopal: una perdita di metilisocianato da una fabbrica di fitofarmaci della Union Carbide a Bhopal (Madhya Pradesh, India), uccide più di 3.800 persone e causa danni ad altre persone, stimate tra le 150.000 e le 600.000 (circa 6.000 moriranno in seguito per i danni riportati). Si tratta di uno dei peggiori disastri industriali della storia

1992 La petroliera greca Aegean Sea che trasporta 80.000 tonnellate di greggio, si arena nel corso di una tempesta mentre è in avvicinamento alla costa di La Coruña (Spagna), riversando in mare gran parte il carico Il primo SMS della storia viene inviato dall’ingegnere britannico Neil Papworth da un computer a un cellulare sulla rete GSM Vodafone: il testo del messaggio era “MERRY CHRISTMAS“

1994 – La Sony lancia sul mercato la console di videogiochi PlayStation in Giappone, segnando il primo ingresso dell’azienda nel settore dei giochi domestici

1999 – Dopo aver remato per 81 giorni e circa 4.500 chilometri, Tori Murden raggiunge Guadalupa dopo essere partita dalle Isole Canarie, diventando la prima donna ad attraversare l’Oceano Atlantico in solitaria su una barca a remi

2007 – Durante uno scontro a fuoco con le forze dell’ordine, viene ucciso il boss della mafia siciliana Daniele Emmanuello

La frase di oggi di Frate Indovino:

Dicembre imbacuccato grano assicurato

Nati il 3 dicembre:

JOSEPH CONRAD

Scrittore polacco

α 3 dicembre 1857 ω 3 agosto 1924

JEAN-LUC GODARD

Regista francese

α 3 dicembre 1930 ω 13 settembre 2022

OZZY OSBOURNE

Cantante inglese

α 3 dicembre 1948 ω 22 luglio 2025

NINO ROTA

Compositore italiano

α 3 dicembre 1911 ω 10 aprile 1979

Deceduti il 3 dicembre:

BENITO JACOVITTI

Fumettista italiano

α 9 marzo 1923 ω 3 dicembre 1997

PIERRE-AUGUSTE RENOIR

Pittore francese

α 25 febbraio 1841 ω 3 dicembre 1919

SAN FRANCESCO SAVERIO

Gesuita e missionario spagnolo

α 7 aprile 1506 ω 3 dicembre 1552

ROBERT LOUIS STEVENSON

Scrittore scozzese

α 13 novembre 1850 ω 3 dicembre 1894

Last modified: Dicembre 2, 2025