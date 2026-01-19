Nuovi giochi nelle aree attrezzate del territorio anche grazie ad una donazione da parte degli imprenditori locali Fratelli Grori

Written by admin• 1:04 pm• Vecchiano, Attualità

VECCHIANO – Nuove installazioni a cura del Comune di Vecchiano nelle aree gioco comunali, tra cui lo Spazio Tabucchi, l’area Largo 8 Marzo a Nodica e la Piazza Primo Maggio a Nodica.

“Si tratta di nuove attrezzature ludiche che abbiamo installato nelle aree attrezzate, per un valore complessivo di oltre 41mila euro iva esclusa. A questa operazione hanno contribuito con circa 20mila euro i Fratelli Grori, imprenditori locali, che ringraziamo come Amministrazione Comunale per la generosità, a nome di tutta la collettività. Una azione che dunque unisce il restyling delle nostre aree gioco alla collaborazione sociale fattiva di una realtà produttiva locale del nostro territorio”, afferma il Sindaco Massimiliano Angori.

“Le nuove installazioni sono destinate ad incrementare la qualità dei nostri spazi gioco”, precisa l’Assessore alle Manutenzioni, Luca Spinesi. “L’obiettivo è offrire degli spazi dinamici e stimolanti in cui tutti possano muoversi liberamente, confrontarsi e divertirsi in sicurezza. Le nuove strutture si distinguono per il loro design fresco, giovane e contemporaneo, sfruttando a appieno la versatilità di materiali di alta qualità come l’alluminio, l’acciaio zincato verniciato a polvere e il polietilene, scelti per garantire robustezza, durata e resistenza agli agenti atmosferici. Questa combinazione di materiali si traduce in un design stimolante e attrattivo, capace di soddisfare le aspettative di un pubblico giovane e in crescita, senza mai trascurare la sicurezza e la funzionalità”. Seguirà adesso una fase di collaudo delle nuove attrezzature.

Last modified: Gennaio 19, 2026