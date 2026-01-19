Lavori Ponte sull’Ozzeri. Fabbrini-Boggi: “Tempi raddoppiati, è inaccettabile”

Written by admin• 1:10 pm• San Giuliano Terme, Attualità, Politica



RIPAFRATTA – Si accende la polemica sui ritardi nella manutenzione del ponte sull’Ozzeri a Ripafratta: Simone Fabbrini, capogruppo di Fratelli d’Italia a San Giuliano Terme, punta il dito contro la Provincia di Pisa per il raddoppio dei tempi del cantiere a causa della ‘difficoltà nel reperimento dei materiali’.

“Mi chiedo cosa sia stato fatto nei 7 mesi precedenti all’inizio dei lavori – attacca Fabbrini – la giustificazione della proroga per la mancanza di materiali è imbarazzante: non è possibile ritrovarsi il cantiere avviato senza avere il materiale necessario. È una negligenza che pesa sulle spalle dei cittadini“.

L’esponente di FdI ironizza per commentare le recenti aperture del Comune e della Provincia all’ipotesi di un nuovo ponte che sfrutti il vecchio tracciato autostradale verso Vecchiano: “Fa sorridere che parlino già di progetti per un nuovo grande ponte quando non sono in grado di concludere in tempo la manutenzione di una struttura di piccole dimensioni. Per quanto sia necessario il nuovo ponte, prima imparino a gestire ciò che già hanno“.

Al fianco di Fabbrini si schiera Ilaria Boggi, consigliere provinciale, che annuncia un’interrogazione: “Sposo in pieno la linea di Fabbrini. La gestione del cantiere da parte della Provincia lascia a desiderare, per questo presenterò un’interrogazione per fare chiarezza su quanto sta accadendo“.

