Nuovi dissuasori elettrici in centro per scacciare i volatili. Intervento da 120mila euro 

2:15 pm• Pisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – Il Comune di Pisa ha avviato l’installazione di nuovi dissuasori elettrici nelle zone di Logge di Banchi, Borgo Stretto e Borgo Largo, per un investimento complessivo di circa 120mila euro.

L’intervento nasce da un’analisi degli uffici comunali che ha evidenziato l’inefficacia e l’impatto estetico negativo dei sistemi tradizionali, come reti e aghi metallici. La scelta è ricaduta su dissuasori elettrici a bassa tensione (12V), innocui per i volatili ma efficaci nel dissuaderli dal posarsi o nidificare, riducendo così guano, parassiti e necessità di sanificazioni straordinarie.

Le barre rigide sono collegate a centraline compatte, posizionate in punti strategici e poco visibili, mentre il fissaggio avviene con clip trasparenti e colle non invasive, per garantire la tutela del decoro architettonico del centro storico.

Last modified: Settembre 17, 2025