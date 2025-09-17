Simone Scuffet: “Il campionato è lungo, dobbiamo avere fiducia

Written by admin• 2:12 pm• Pisa SC

PISA – E’ arrivato in punta di piedi portando a Pisa la sua esperienza calcistica, Simone Scuffet, che lo scorso anno ha vinto con il Napoli lo scudetto al fotofinish. Mantenere la calma nei momenti difficili e puntare sugli elementi più esperti, nella strada che deve portare alla salvezza la squadra nerazzurra.

di Giovanni Manenti

L’IMPATTO SUL GRUPPO. “L’impatto è stato molto positivo, faccio parte di un gruppo che mi ha accolto bene e con cui si lavora al meglio, mentre per quanto concerne la concorrenza per ognuno di noi è importante impegnarsi al meglio per mettere in difficoltà il Mister“.

L’ESPERIENZA DA EX. “L’esperienza a Napoli è stata importante pur non avendo giocato molto in quanto giocare con grandi campioni non puoi che migliorare ed in vista di lunedì per noi dovrà rappresentare uno stimolo giocare in uno stadio e contro giocatori di grande livello“.

SULLA CARRIERA. “Io credo che ognuno di noi ottiene quello che si merita nella sua carriera ed è inutile recriminare sul passato e da ora in poi cercherò di fare ancora di più per aggiungere qualcosa in più alla mia attività agonistica“.

SULL’ESPERIENZA A PISA. “La mia disponibilità nel venire a Pisa è frutto dall’aver sottoscritto un contratto triennale e aver altresì la possibilità di fornire il mio contributo sia giocando che aiutando i miei colleghi durante la settimana“.

SUL FUTURO. “Per la mia esperienza, per raggiungere gli obiettivi il segreto è mantenere l’equilibrio sia nei momenti positivi che in negativo, ed in questo ultimo caso è importante non farsi condizionare dall’ambiente e dall’emotività del momento, in quanto il campionato è lungo e per far questo è importante l’aiuto dei giocatori più anziani ed esperti che devono fare da collante per i più giovani, anche nella gestione della singola partita“.

