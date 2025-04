Nuove Visite guidate gratuite al Museo dell’Opera del Duomo di Pisa

Written by admin• 3:54 pm• Cultura, Eventi/Spettacolo, Pisa

PISA – L’Opera della Primaziale Pisana offre ai residenti di Pisa e provincia una nuova opportunità per partecipare a visite guidate gratuite del Museo dell’Opera del Duomo. L’appuntamento è per sabato 12 aprile alle 14:30, quando i Prof. Marco Collareta e Lorenzo Carletti, storici dell’arte, accompagneranno il gruppo di visitatori in un affascinante tour del museo. L’incontro avverrà nell’atrio del museo.

Poiché i posti sono limitati, è necessaria la prenotazione, che sarà accettata fino a esaurimento disponibilità, entro venerdì 11 aprile. Per prenotare, è possibile inviare una email a eventi@impegnoefuturo.it oppure chiamare il numero dedicato 3716363856 (attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 12:30).

Il Museo dell’Opera del Duomo di Pisa si sviluppa su due piani e 26 sale, ospitando un totale di 380 opere. Il percorso di visita inizia al pianterreno, con la Porta di Bonanno e una sala dedicata al Duomo in età romanica, comprendente marmi di facciata e arredi interni.

Si prosegue con un approfondimento sul Battistero e sul suo decoro scultoreo gotico, con un’attenzione particolare alle opere di Nicola de Apulia e Giovanni Pisano. Le successive sale sono dedicate a Tino di Camaino, Lupo di Francesco, Andrea e Nino Pisano, per arrivare alla produzione rinascimentale che evidenzia l’influenza di Firenze.

Il percorso prosegue al secondo piano, dove il visitatore è accolto dagli arredi del coro ligneo della Cattedrale, seguito da opere di Giovanni Pisano e altri maestri. Vengono inoltre esposti tessuti, oreficerie, vesti liturgiche, vasi sacri e libri liturgici, tra cui i rari rotoli dell’Exultet e codici d’altare.

Il percorso si conclude con il suggestivo chiostro che si affaccia sul Campanile, dove sono esposti i busti monumentali di Giovanni Pisano.

Il museo offre anche una caffetteria al piano superiore con vista sulla Piazza e un moderno bookshop all’ingresso.

Last modified: Aprile 1, 2025