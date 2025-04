Al via gli interventi di asfaltatura nel quartiere di Santa Maria: 12.000 metri quadrati di nuove pavimentazioni

Written by admin• 4:33 pm• Attualità, Pisa

PISA- Sono iniziati questa settimana una serie di interventi di asfaltatura nel quartiere di Santa Maria, che interesseranno oltre 12.000 metri quadrati di alcune arterie del centro storico. L’investimento previsto è di circa 250.000 euro, in continuità con i lavori già svolti in passato.

Al momento, i lavori stanno coinvolgendo via Santa Maria, nel tratto tra piazza Cavallotti e lungarno Pacinotti, proseguendo le recenti riqualificazioni che hanno riguardato il rifacimento dei lastricati adiacenti. I lavori si stanno ultimando in via Volta e sono già terminati in via dei Mille, via dell’Arancio, via Trento e via San Nicola.

L’intervento attuale prevede la riqualificazione di 4.000 metri quadrati di manto stradale. Successivamente, sono previsti nuovi asfalti anche in via Savi, dopodiché il cantiere si sposterà in via Magenta, via Trieste, via Risorgimento e via Nicola Pisano. Infine, a partire dalla fine di aprile, i lavori proseguiranno in via Roma, nel tratto compreso tra via Risorgimento e via Savi, per un totale di quasi 8.500 metri quadrati di nuovo asfalto.

Questi interventi fanno parte di una strategia a lungo termine finalizzata a migliorare la viabilità e a garantire maggiore sicurezza per i cittadini. Le opere proseguiranno cercando di limitare al massimo i disagi per residenti e automobilisti, grazie anche all’adozione di ordinanze che prevedono restringimenti della carreggiata e divieti di sosta nelle strade interessate durante i lavori.

Last modified: Aprile 1, 2025