Nuove rotte di decollo a Pisa, il sindaco Conti: “La città deve essere partecipe nei cambiamenti”

PISA – Dal 31 ottobre 2024 sono entrate in vigore nuove rotte di decollo per gli aerei in partenza dall’aeroporto di Pisa.



A differenza del passato, quando i voli sorvolavano la parte nord-est della città, la nuova procedura prevede che gli aerei passino anche sul centro cittadino, come parte di una sperimentazione presentata da Toscana Aeroporti e la 46° Brigata Aerea. Questa modifica è stata discussa in Commissione Antirumore il 26 settembre 2024, con l’accordo di un periodo di prova di 6 mesi. A fine gennaio 2025 la Commissione valuterà gli effetti del cambiamento.

Il sindaco di Pisa, Michele Conti, ha commentato le lamentele dei cittadini per l’aumento dell’inquinamento acustico, soprattutto nel centro storico e nelle aree tutelate come il Duomo, patrimonio UNESCO.

Dopo un incontro con ENAC e i responsabili delle modifiche, Conti ha assicurato che la fase di sperimentazione finirà il 31 gennaio 2025 e che la 46° Brigata Aerea sta cercando soluzioni meno invasive. Il sindaco ha richiesto trasparenza e maggiore coinvolgimento dei cittadini nel processo decisionale, chiedendo che si studi una soluzione che tuteli sia lo sviluppo dell’aeroporto sia la salute dei cittadini.

