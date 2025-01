Alessio Dionisi: “Con i nerazzurri ce la possiamo giocare. Il Pisa è una squadra che per seconde palle e transizioni sa fare male”

Written by Antonio Tognoli• 4:26 pm• Pisa SC

PISA – Il tecnico del Palermo Alessio Dionisi ha presentato la sfida contro il Pisa di Inzaghi, in programma venerdì 31 gennaio alle 20.30, valida per la 24ª giornata di Serie B. Queste le sue dichiarazioni che abbiamo raccolto dal portale “Forza Palermo “.

Sulla gara di Reggio Emilia: “Il primo gol non è un errore tattico, ma abbiamo difeso male e le seconde palle sono state più nostre che loro. Delle tre partite dopo la sosta abbiamo perso quella dove abbiamo giocato un po’ meglio. Volevamo continuare ad essere sporchi quando la partita lo richiedeva. Ne sono consapevoli i ragazzi. Rivediamo le partite per migliorare laddove sbagliano. Dobbiamo essere più focalizzati sulla partita che sulle notizie di mercato che arrivano. Perché giochiamo contro una squadra che è meritatamente al secondo posto”.

Sul Pisa: “Con i nerazzurri ce la possiamo giocare.Il Pisa è l’unica squadra con cui abbiamo perso con due gol di scarto. Una squadra che per seconde palle e transizioni sa fare male. Dovremo essere migliori dell’andata”.

Blin e Magnani: “Magnani è arrivato già allenato e non escludo un suo impiego dall’inizio. Blin prima o poi dovrà rientrare per trovare minutaggio. Sono due nuovi acquisti per la squadra”.

Interpreti e moduli: “La partita di domani la decideranno gli interpreti in campo e gli episodi. Difficile che non diventi una partita fisica. Abbiamo cambiato sistema di gioco, qualche interprete e quindi l’occupazione degli spazi rispetto alla partita con lo Spezia. Cercheremo di fare la partita migliore. Dopo la Juve Stabia ho detto che non ero contento della qualità del gioco, ma dell’atteggiamento e della volontà sì. Contro la Reggiana qualcosa è venuto a mancare. Noi dovremo andare oltre ciò che abbiamo fatto nelle partite precedenti perché il Pisa ha poche rivali”.

Avversari favoriti: “Avevamo già cambiato abbastanza nel sistema di gioco. Più che creare non possiamo fare. E anche a Reggio siamo andati a calciare in area di rigore più volte. I giocatori devono essere più sereni negli ultimi 20 metri. Abbiamo giocatori che hanno qualità per fare meglio. Io non ho mai visto un allenatore fare gol. Dobbiamo starci dentro, perché una partita fa sembrava risolto tutto e sembrava scontato il risultato a Reggio. Invece noi dobbiamo essere più equilibrati di quello che ci sta attorno. La squadra deve performare meglio, tutti. Se i gol li fanno altri e non gli attaccanti non è un problema. Oggi dobbiamo accettare la classifica che abbiamo, nonostante le ambizioni della società, dei tifosi e di noi stessi. Dobbiamo stare dentro a quello che stiamo facendo, che non è il massimo perché abbiamo ancora da migliorare. Se concederemo quanto abbiamo concesso alla Reggiana, col Pisa il risultato lo farà il Pisa. Dobbiamo accettare che oggi è il Pisa favorito. Dobbiamo guardare in faccia la realtà, perché la classifica dopo 23 giornate non dice bugie”.

Ballottaggio fra i portieri: “Per il portiere serve continuità. È un ruolo diverso dagli altri. Per me abbiamo due numeri 1. La gestione ora che Salvatore ha giocato è diversa. Lo conoscete tutti, ha un curriculum incredibile. Possono giocare entrambi e sta a me scegliere in base alla partita e alle qualità. Non sarà un ballottaggio continuo. Da Modena ho deciso di dare continuità a Salvatore. Ma vedremo”.

Intensità in campo: “Può fare la differenza. In generale nel campionato di Serie B. O hai qualità eccelsa, o te la devi giocare con tanta fisicità. Noi abbiamo una buon qualora abbinata a una buona intensità. Ma in alcuni reparti le caratteristiche sono le caratteristiche. Se si richiede intensità a giocatori che sono continui ma non hanno nel contrasto la loro qualità si possono migliorare. Dobbiamo cercare di pareggiare l’intensità ma non solo quello”.

Punti di distacco fra Pisa e Palermo: “Non entro nel merito perché potrei far passare un messaggio negativo. Posso dire quello che abbiamo noi e quello che hanno loro.Il Pisa è una squadra di categoria, che ha fatto una scelta di fisicità e lo dice anche il mercato che hanno fatto, per ultimo l’attaccante che hanno preso di oltre un metro e novanta, con una gamba di un metro abbondante. E’ un giocatore che ha una fisicità incredibile, un ragazzo forte sul quale il Pisa ha investito soldi, perché è una società che investe ormai da anni. Quindi io pensavo che il Pisa avrebbe lottato per i vertici del campionato, poi, questo gap tra noi e loro è merito loro ma anche demerito nostro. Ma domani non si gioca 50 punti contro 30 punti, si gioca Palermo-Pisa, e in quella partita si gioca per zero, uno o tre punti. Domani noi vogliamo assottigliare le differenze di classifica e giocare per i conquistare punti, non per la differenza che c’è tra noi e loro, anzi, dobbiamo ricordarci com’è stata l’andata, perché in quella gara non ci sono stati degli episodi che ci hanno visto avvantaggiati: il secondo gol ce lo siamo fatti da soli, da una rimessa laterale, in area di rigore del Pisa. Abbiamo preso gol e non mi è andata giù, quindi dobbiamo avere tanto spirito di rivalsa, non guardando la classifica “.

