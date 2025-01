Rubens Pasino: “Lotta per il secondo posto tra Pisa e Spezia molto serrata, spero che alla fine prevalgano i toscani”

Written by admin• 2:11 pm• Pisa SC

PISA – Intervistato in esclusiva dalla testata sportiva News.Superscommesse.it, l’ex calciatore Rubens Pasino ha condiviso le sue opinioni sulla lotta per la promozione in Serie A, con particolare focus sul campionato di Serie B e sulle squadre più promettenti.

Pasino ha parlato anche della sua breve esperienza al Pisa, esprimendo un giudizio sulle prestazioni delle squadre di vertice, dopo la vittoria dello Spezia sul Sassuolo dello scorso venerdì. Questo successo, secondo Pasino, potrebbe mettere in discussione la leadership della squadra di Fabio Grosso, così come il secondo posto temporaneo del Pisa, allenato da Filippo Inzaghi.

“Sassuolo, Pisa e Spezia stanno facendo un campionato a parte. Personalmente, sono molto sorpreso dai risultati dello Spezia e dalla crescita dei suoi giovani talenti. Tra le tre, tuttavia, considero il Sassuolo la squadra più forte e la favorita per vincere il campionato, nonostante la sconfitta contro lo Spezia“, ha dichiarato Pasino.

Sulla corsa alla seconda posizione, Pasino ha sottolineato che sarà una lotta molto serrata, visto il minimo distacco tra Pisa e Spezia. “Mi auguro che alla fine la spunti il Pisa, avendo giocato lì“, ha aggiunto.

Per quanto riguarda i playoff, l’ex calciatore ha indicato la Cremonese come una delle principali contendenti per la promozione, ma ha anche messo in guardia riguardo al Palermo, una squadra che, pur in cerca di riscatto, potrebbe rappresentare una minaccia per chiunque.

