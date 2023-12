Nuova vita per il Circolo Popolare Cep che (ri)apre le serrande

Scritto da Antonio Tognoli• 9:20 am• Pisa, Attualità, Tutti

PISA – Lunedì 11 Dicembre il Circolo Arci del CEP rialza le serrande e riabbraccia il quartiere.

Popolare CEP e Turris Calcio a Cinque uniscono ancora una volta le forze, provando a dare nuova vita ad uno spazio che punta ad essere un centro aggregativo di riferimento per grandi e piccini, un tuffo al passato, in ricordo della storia che riempie ancora oggi gli spazi in cui si entra varcando quella porta.

Un circolo che proverà a spalancare le proprie braccia sia per che abita e “respira” quotidianamente il Cep, sia per chi il quartiere lo frequenta a scopo sportivo, sociale o ricreativo.

Popolare CEP e Turris calcio a 5 collaborano ormai da anni, ma le vicessitudini del campino di via Pierin del Vaga, avevano messo seriamente a repentaglio le molteplici attività extra sportive rivolte al quartiere che la Turris C5 aveva sviluppato negli ultimi anni.



Invece già da questa estate, nello spazio antistante, che Popolare CEP ha nelle disponibilità grazie ad un accordo con “l’altra Turris” (quella storica della pallavolo), si sono potuti svolgere i campi solari, con oltre 130 bimbi che hanno avuto modo di trascorrere insieme ore di sport, socialità amicizia, educazione al rispetto del prossimo e delle cose, trovando una nuova casa, e una nuova speranza. Da lì, l’idea di lanciarsi insieme anche sul Circolo, strizzando l’occhio al futuro, ma provando a ridare una pennellata di passato ad un posto tanto storico e importante per il quartiere. Ci saranno tutte le attività classiche di tutti i circoli della grande famiglia Arci, con il servizio bar, il gioco, la socialità, le tombole e le cene sociali, gli incontri ed i dibattiti a tema, la formazione, il doposcuola, i compleanni, le feste di laurea.

E non mancherà l’impegno nel sociale. Chi ha avuto modo di incrociare la Turris in questi anni, ha imparato a conoscerne l’impegno, costante e sincero. L’idea della Turris è quella di ridare, riaprire, riconsegnare il circolo al quartiere, rendendolo parte dello stesso cuore. Ci sarà “La Bacheca delle Necessità”, dove chiunque potrà scrivere ciò di cui ha bisogno su di un post-it, dall’aiuto al fare la spesa alle prenotazioni mediche; potrà poi appendere il bigliettino in bacheca, cosicchè chiunque potrà leggerlo, ed essere d’aiuto nel modo che ognuno reputa più opportuno. Ci sarà poi “Il Libro Mastro delle Arti e dei Mestieri”, una rubrica in cui i lavoratori, i professionisti e chiunque ha attività commerciali nel quartiere, potrà scrivere il proprio contatto, così da dare rapida disponibilità a chi cerca un aiuto più specifico.



Per finire, visto il periodo natalizio alle porte, la Turris Calcio a 5 provvederà all’acquisto di un Albero di Natale che sarà lasciato completamente spoglio….l’idea è che chiunque viva il quartiere e abbia voglia di sentirsi parte di questa nuova vita del Circolo, potrà portare una pallina, un oggetto, una decorazione, e appenderla all’albero, così da renderlo parte di un “tutto” formato dall’unione di ogni “singolo”.

Per farla breve, Popolare Cep, ha visto nella Turris la possibilità di riaccendere quella fiammella che rischiava di spengersi, ma che insieme può tornare ad essere una luce per i bimbi del quartiere e per chiunque senta il Cep come una grande famiglia.

Non ci sarà una vera e propria festa d’apertura, ma vi aspettiamo Venerdì 15 dicembre per la cena Natalizia di autofinanziamento (con Karaoke) della Popolare Cep e Sabato 16 Dicembre con “CEPure Babbo Natale”, un pomeriggio in tinte natalizie, con musica, laboratori per bimbi, la cassetta della posta degli elfi, vin brulè, cioccolata calda, biscotti, la tombolata, e….Babbo Natale in persona! Un modo per stare insieme… Un modo speciale che sia d’apripista alla normalità di tornare a viversi l’un l’altro.

