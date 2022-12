Notte di San Silvestro: Definite in Prefettura le misure di sicurezza

Scritto da admin• 5:54 am• Cronaca, Pisa, Tutti

PISA – Nella mattina di giovedì 29 dicembre il Prefetto di Pisa, Maria Luisa D’Alessandro, ha riunito il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, a cui hanno preso parte il Presidente della Provincia, Massimiliano Angori, l’Assessore alla Sicurezza del Comune di Pisa, Giovanna Bonanno, il Vicario del Questore, Rodolfo Ruperti, il Comandante Provinciale dei Carabinieri, Mauro Izzo, il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, Massimo Benassi, il Dirigente della Polizia Stradale, Agnese Pane, e l’ing. Giorgio Ciappei del Comando dei Vigili del Fuoco di Pisa.

Nel corso della riunione è stata prestata particolare attenzione al tema dell’incidentalità stradale e sono stati concordati mirati servizi di controllo coordinato delle strade maggiormente trafficate nel corso delle festività.

Il Comitato, d’intesa con il Dirigente dell’Ufficio Scolastico provinciale, Lorenza Lorenzini, ha inoltre deciso di programmare lo svolgimento di iniziative che, con il coinvolgimento dei Dirigenti degli istituti superiori di tutta la provincia, favoriscano momenti di ascolto e di confronto con i giovani sul tema della sicurezza stradale.

In vista dei festeggiamenti e degli eventi celebrativi previsti per la notte di San Silvestro, sono stati concordati servizi di controllo coordinato del territorio che, con il coinvolgimento delle Polizie Locali, mirano ad incrementare le verifiche nelle zone in cui è previstoun elevato afflusso di persone.

