Nicolò Cappellini dello Sporting Volterra si porta a casa il pallone anche se la sua squadra perde

Pisa (lunedì, 12 gennaio 2026) — Fra l’anticipo di venerdì 9, quelli del 10 ed il grosso degli incontri di domenica 11 gennaio si sono giocati tutti gli incontri dei vari tornei di Lega Nazionale Dilettanti che vedono protagoniste le squadre del territorio pisano.
di Leonardo Miraglia
Questi i risultati e le classifiche aggiornate:
Serie D, girone D
XIX giornata
|Tuttocuoio 1957
|0-2 V. Camilleri (44′ pt), G. Recino (31′ st)
|Crema 1908
|MVP: Vincenzo Camilleri (Crema 1908)
Eccellenza, girone A
XX giornata
|Real Cerretese
|K. Bouhafa (11′ st), K. Bouhafa (33′ st) 2-1 F. Di Paola (32′ pt)
|San Giuliano
|MVP: Khalil Bouhafa (Real Cerretese)
|Fratres Perignano 2019
|M. Giordani (21′ pt), M. Remorini (Rig.) (45′ pt) 2-3 G. Biliotti (18′ pt), M. Maltomini (10′ st), L. Lotti (20′ st)
|Montespertoli
|MVP: Giulio Biliotti (Montespertoli)
Promozione, girone A
XVII giornata
|Forte dei Marmi 2015
|T. Marabese (12′ pt), L. Imbrenda, S. Rodriguez 3-0
|Urbino Taccola
|MVP: Tito Marabese (Forte dei Marmi 2015)
Promozione, girone B
XVII giornata
|Atletico Piombino
|M. Pallini (25′ pt) 1-1 M. Remelli (17′ pt)
|Colli Marittimi
|MVP: Marco Remelli (Colli Marittimi)
|Ginestra Fiorentina
|F. Pierucci (20′ pt) 1-0
|Cuoiopelli
|MVP: Federico Pierucci (Ginestra Fiorentina)
|Saline
|C. Quaglia (5′ st), G. Burchianti (43′ st) 2-2 M. Boye (4′ pt), D. Bagnoli (Rig.) (8′ st)
|Castelfiorentino United
|MVP: Moustapaha Boye (Castelfiorentino United)
|Castiglioncello
|A. Sgariglia (12′ st), C. Macchia (48′ st) 2-0
|San Miniato Basso Calcio
|MVP: Antonio Sgariglia (Castiglioncello)
|Sancascianese Calcio
|0-1 L. Marrocco (28′ pt)
|Mobilieri Ponsacco
|MVP: Leonardo Marrocco (Mobilieri Ponsacco)
Prima Categoria, girone A
XVI giornata
|Migliarino Vecchiano
|0-7 M. Costalli, L. Pardini, G. Pistoresi, G. Pistoresi, L. Giusfredi, M. Giuliani (Rig.), A. Rolla
|Città di Capannori
|MVP: Mauro Costalli (Città di Capannori)
|Folgor Marlia 1905
|F. F. Spadavecchia 1-0
|Calci 2016
|MVP: Claudio Posarelli (Folgor Marlia 1905)
Prima Categoria, girone B
XVI giornata
|Prato Nord
|N. Calamai (27′ st), G. Miele (42′ st) 2-0
|San Miniato
|MVP: Niccolò Calamai (Prato Nord)
|Bellaria Cappuccini
|M. Giorgi, M. Gambini 2-2 M. Brunetti (30′ st), I. Chafiq (45′ st)
|Atletico Spedalino
|MVP: Matteo Gambini (Bellaria Cappuccini)
|Montagna Pistoiese
|D. Gargini, A. Petrucci, A. Bibaj 3-1 E. Lici (Rig.)
|Fornacette Casarosa
|MVP: Alberto Petrucci (Montagna Pistoiese)
|Intercomunale Monsummano
|M. Moncini (Rig.) (51′ st) 1-1 F. Falaschi (38′ st)
|Staffoli
|MVP: Filippo Filieri (Staffoli)
|Stella Rosa
|F. Ceccanti 1-1 L. Simeone
|Maliseti Seano
|MVP: Sildi Lakti (Maliseti Seano)
Prima Categoria, girone D
XVI giornata
|Audace Isola d’Elba
|0-0
|Acciaiolo Calcio
|MVP: Matteo Pollidoro (Acciaiolo Calcio)
|Capannoli San Bartolomeo
|0-2 N. Landi, F. Rossi
|Pomarance
|MVP: Francesco Rossi (Pomarance)
|Portuali Sorgenti
|H. Arjan 1-1 M. Perna
|Forcoli Calcio 1921
|MVP: Mattia Perna (Forcoli Calcio 1921)
|Ponsacco 1920
|0-5 C. Lovo, F. Arrighi, C. Lovo, N. Ponzolini, M. Berretti
|Donoratico
|MVP: Christian Lovo (Donoratico)
|Vada 1963
|A. Benedetti 1-2 F. Nassi, M. Mori
|Geotermica
|MVP: Mirko Mori (Geotermica)
|Selvatelle
|J. Turini, L. Cammilli 2-2 N. Barnini (29′ pt), N. Faraoni (Rig.)
|Rosignano Solvay 1922
|MVP: Niccolò Barnini (Rosignano Solvay 1922)
|Atletico Etruria
|S. Agostini 1-1 D. Di Fiandra
|Pecciolese
|MVP: Diego Di Fiandra (Pecciolese)
Seconda Categoria, girone G
XVI giornata
|Ponte a Cappiano
|L. Bellone, L. Sparaciari 2-2 A. Palazzo, T. Puliti
|Santa Maria a Monte
|MVP: Luca Bellone (Ponte a cappiano)
|Porta a Lucca
|F. Galati, D. Luperini, D. Tosi 3-2 L. Fiorini
|Pisa Ovest
|MVP: Diego Luperini (Porta a Lucca)
|San Prospero Navacchio
|F. Tescione 2-1 N. Ciampi
|Sextum Bientina
|MVP: Francesco Tescione (San Prospero Navacchio)
|Sanromanese Valdarno
|C. Brogi 1-1 A. Moni
|Tirrenia
|MVP: Alessandro Mori (Tirrenia)
|La Corte
|F. Perrone 1-1 G. Mor
|Capanne Calcio 1989
|MVP: Gaye Mor (Capanne Calcio 1989)
|Crespina Calcio
|A. Bianco, A. Moretti 2-0
|Aurora Montaione
|MVP: Alessandro Bianco (Crespina Calcio)
|Pontasserchio
|N. Dipasquale (23′ pt), N. Dipasquale 2-3 M. Ferrante, A. Ventavoli, T. Castagna (Rig.)
|Atletico Cascina
|MVP: Nicola Dipasquale (Pontasserchio)
|Corazzano
|0-1 S. Salvadori (27′ st)
|Castelfranco Calcio
|MVP: Simone Salvadori (Castelfranco Calcio)
Seconda Categoria, girone H
XVI giornata
|Riotorto
|T. Ulivieri (Rig.) (8′ pt), L. Salvati (14′ st) 2-1 M. Serenari (12′ pt)
|Castelnuovo Val di Cecina
|MVP: Rocco Politi (Riotorto)
|La cantera Gabbro
|0-2 S. D’Amore (28′ pt), S. D’Amore
|Terricciola 1975
|MVP: Simone D’Amore (Terrcicciola 1975)
|Forte Bibbona Calcio
|0-2 R. Geri Bartolini, R. Geri Bartolini
|Volterrana 2016
|MVP: Riccardo Geri Bartolini (Volterrana 2016)
Terza Categoria, Pisa – girone A
XIV giornata
|Golena d’Arno
|L. Paolicchi (15′ pt), M. Nastasi (18′ pt), G. Giannini (9′ st) 3-0
|Antonio Bellani
|MVP: Gabriele Giannini (Golena d’Arno)
|Sporting Volterra
|N. Cappellini (Rig.), N. Cappellini (Rig.), N. Cappellini 2-5 S. Ciardelli, A. Felice, S. Ciardelli, P. Maicol, A. Felice
|Filettole Calcio
|MVP: Nicolò Cappellini (Sporting Volterra)
|Fabbrica Calcio 2024
|S. Bigazzi, A. Banchellini, M. Salonicchi 3-1 A. Tani
|Amatori Saline
|MVP: Samuele Bigazzi (Fabbrica Calcio 2024)
|Lajatico
|0-3 E. Guidi, J. Mani, J. Mani
|Marinese 1925
|MVP: Jacopo Mani (Marinese 1925)
|Nuova Popolare CEP
|T. Sylla (41′ pt) 1-0
|Scintilla 1945
|MVP: Birahim Sylla Thierno (Nuova Popoale CEP)
|San Frediano Calcio
|A. Fiori (32′ pt), J. Bohuam (30′ st) 2-4 N. Fegatilli (4′ pt), A. Felici (2′ st), N. Fegatilli (Rig.) (8′ st), A. Del Bono (44′ sts)
|Montefoscoli Calcio
|MVP: Nicola Fegatilli (Montefoscoli Calcio)
|Atletico Pisa
|1-4 S. Puccini, L. Gialdini, L. Gialdini, D. Vanni
|Legoli 1994
|MVP: Luciano Gialdini (Legoli 1994)
Terza Categoria, Pisa – girone B
XIV giornata
|Giovani Fucecchio 2000
|F. Cerri (43′ st) 1-0
|La Fornace
|MVP: Lorenzo Pagni (Giovani Fucecchio 2000)
|Cerretti FC
|0-1 N. Mengoni
|Ponte a Elsa 2005
|MVP: Niccolò Mengoni (Ponte a Elsa 2005)
|La Borra
|C. Ciummei (14′ pt) 1-2 R. Iacovini (Rig.), K. Misho
|Gavena Giovani
|MVP: Kristo Misho (Gavena Giovani)
|Zambra San Vico
|L. Beggi 1-1 S. Balla
|Atletico Le Melorie
|MVP: Lorenzo Beggi (Atletico Le Melorie)
|Città di Montopoli
|F. Lami 2-0
|Via di Corte
|MVP: Francesco Lami (Città di Montopoli)
|Monteserra
|1-5 A. Scarfone, A. Scarfone, G. Dazzi, L. Lazzerini, F. Niccolini
|Treggiaia
|MVP: Antonj Scarfone (Treggiaia)
|Perignano
|A. Amatu, C. Ribaudo 2-0
|Castel del Bosco
|MVP: Armstrong Amatu (Perignano)
|Stella Azzurra
|Autorete 1-1 L. Pallesi
|Santacroce Calcio
|MVP: Lorenzo Pallesi (Santacroce Calcio)
Terza Categoria, Livorno – girone unico
XIV giornata
|Monteverdi 2006
|F. Loizzo, C. Perciavalle 2-1 M. Favilli (Rig.)
|Arci La California
|MVP: Filippo Lovizzo (Monteverdi 2006)
|Etruschi Livorno 1983
|A. marconi, A. meozzi, T. labardi, P. Vernaccini 4-1 S. Gambazza
|Sasso Pisano
|MVP: Paolo Vernaccini (Etruschi Livorno 1983)
Terza Categoria, Lucca – girone B
XIV giornata
|Non Ho Una Lira Viareggio
|G. Salvatore (12′ pt), D. Piciullo (17′ pt), N. Lippi (29′ pt) 3-3 L. Montanelli (20′ pt), L. Montanelli (34′ pt), B. Callaioli (35′ st)
|Pappiana
|MVP: Lorenzo Montanelli (Pappiana)
