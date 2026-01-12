Written by Gennaio 12, 2026 10:54 am Calcio dilettanti

Nicolò Cappellini dello Sporting Volterra si porta a casa il pallone anche se la sua squadra perde

Pisa (lunedì, 12 gennaio 2026) — Fra l’anticipo di venerdì 9, quelli del 10 ed il grosso degli incontri di domenica 11 gennaio si sono giocati tutti gli incontri dei vari tornei di Lega Nazionale Dilettanti che vedono protagoniste le squadre del territorio pisano.

di Leonardo Miraglia

Questi i risultati e le classifiche aggiornate:

Serie D, girone D

XIX giornata

Tuttocuoio 19570-2 V. Camilleri (44′ pt), G. Recino (31′ st)Crema 1908MVP: Vincenzo Camilleri (Crema 1908)

Eccellenza, girone A

XX giornata

Real CerreteseK. Bouhafa (11′ st), K. Bouhafa (33′ st) 2-1 F. Di Paola (32′ pt)San GiulianoMVP: Khalil Bouhafa (Real Cerretese)
Fratres Perignano 2019M. Giordani (21′ pt), M. Remorini (Rig.) (45′ pt) 2-3 G. Biliotti (18′ pt), M. Maltomini (10′ st), L. Lotti (20′ st)MontespertoliMVP: Giulio Biliotti (Montespertoli)

Promozione, girone A

XVII giornata

Forte dei Marmi 2015T. Marabese (12′ pt), L. Imbrenda, S. Rodriguez 3-0Urbino TaccolaMVP: Tito Marabese (Forte dei Marmi 2015)

Promozione, girone B

XVII giornata

Atletico PiombinoM. Pallini (25′ pt) 1-1 M. Remelli (17′ pt)Colli MarittimiMVP: Marco Remelli (Colli Marittimi)
Ginestra FiorentinaF. Pierucci (20′ pt) 1-0CuoiopelliMVP: Federico Pierucci (Ginestra Fiorentina)
SalineC. Quaglia (5′ st), G. Burchianti (43′ st) 2-2 M. Boye (4′ pt), D. Bagnoli (Rig.) (8′ st)Castelfiorentino UnitedMVP: Moustapaha Boye (Castelfiorentino United)
CastiglioncelloA. Sgariglia (12′ st), C. Macchia (48′ st) 2-0San Miniato Basso CalcioMVP: Antonio Sgariglia (Castiglioncello)
Sancascianese Calcio0-1 L. Marrocco (28′ pt)Mobilieri PonsaccoMVP: Leonardo Marrocco (Mobilieri Ponsacco)

Prima Categoria, girone A

XVI giornata

Migliarino Vecchiano0-7 M. Costalli, L. Pardini, G. Pistoresi, G. Pistoresi, L. Giusfredi, M. Giuliani (Rig.), A. RollaCittà di CapannoriMVP: Mauro Costalli (Città di Capannori)
Folgor Marlia 1905F. F. Spadavecchia 1-0Calci 2016MVP: Claudio Posarelli (Folgor Marlia 1905)

Prima Categoria, girone B

XVI giornata

Prato NordN. Calamai (27′ st), G. Miele (42′ st) 2-0San MiniatoMVP: Niccolò Calamai (Prato Nord)
Bellaria CappucciniM. Giorgi, M. Gambini 2-2 M. Brunetti (30′ st), I. Chafiq (45′ st)Atletico SpedalinoMVP: Matteo Gambini (Bellaria Cappuccini)
Montagna PistoieseD. Gargini, A. Petrucci, A. Bibaj 3-1 E. Lici (Rig.)Fornacette CasarosaMVP: Alberto Petrucci (Montagna Pistoiese)
Intercomunale MonsummanoM. Moncini (Rig.) (51′ st) 1-1 F. Falaschi (38′ st)StaffoliMVP: Filippo Filieri (Staffoli)
Stella RosaF. Ceccanti 1-1 L. SimeoneMaliseti SeanoMVP: Sildi Lakti (Maliseti Seano)

Prima Categoria, girone D

XVI giornata

Audace Isola d’Elba0-0Acciaiolo CalcioMVP: Matteo Pollidoro (Acciaiolo Calcio)
Capannoli San Bartolomeo0-2 N. Landi, F. RossiPomaranceMVP: Francesco Rossi (Pomarance)
Portuali SorgentiH. Arjan 1-1 M. PernaForcoli Calcio 1921MVP: Mattia Perna (Forcoli Calcio 1921)
Ponsacco 19200-5 C. Lovo, F. Arrighi, C. Lovo, N. Ponzolini, M. BerrettiDonoraticoMVP: Christian Lovo (Donoratico)
Vada 1963A. Benedetti 1-2 F. Nassi, M. MoriGeotermicaMVP: Mirko Mori (Geotermica)
SelvatelleJ. Turini, L. Cammilli 2-2 N. Barnini (29′ pt), N. Faraoni (Rig.)Rosignano Solvay 1922MVP: Niccolò Barnini (Rosignano Solvay 1922)
Atletico EtruriaS. Agostini 1-1 D. Di FiandraPeccioleseMVP: Diego Di Fiandra (Pecciolese)

Seconda Categoria, girone G

XVI giornata

Ponte a CappianoL. Bellone, L. Sparaciari 2-2 A. Palazzo, T. PulitiSanta Maria a MonteMVP: Luca Bellone (Ponte a cappiano)
Porta a LuccaF. Galati, D. Luperini, D. Tosi 3-2 L. FioriniPisa OvestMVP: Diego Luperini (Porta a Lucca)
San Prospero NavacchioF. Tescione 2-1 N. CiampiSextum BientinaMVP: Francesco Tescione (San Prospero Navacchio)
Sanromanese ValdarnoC. Brogi 1-1 A. MoniTirreniaMVP: Alessandro Mori (Tirrenia)
La CorteF. Perrone 1-1 G. MorCapanne Calcio 1989MVP: Gaye Mor (Capanne Calcio 1989)
Crespina CalcioA. Bianco, A. Moretti 2-0Aurora MontaioneMVP: Alessandro Bianco (Crespina Calcio)
PontasserchioN. Dipasquale (23′ pt), N. Dipasquale 2-3 M. Ferrante, A. Ventavoli, T. Castagna (Rig.)Atletico CascinaMVP: Nicola Dipasquale (Pontasserchio)
Corazzano0-1 S. Salvadori (27′ st)Castelfranco CalcioMVP: Simone Salvadori (Castelfranco Calcio)

Seconda Categoria, girone H

XVI giornata

RiotortoT. Ulivieri (Rig.) (8′ pt), L. Salvati (14′ st) 2-1 M. Serenari (12′ pt)Castelnuovo Val di CecinaMVP: Rocco Politi (Riotorto)
La cantera Gabbro0-2 S. D’Amore (28′ pt), S. D’AmoreTerricciola 1975MVP: Simone D’Amore (Terrcicciola 1975)
Forte Bibbona Calcio0-2 R. Geri Bartolini, R. Geri BartoliniVolterrana 2016MVP: Riccardo Geri Bartolini (Volterrana 2016)

Terza Categoria, Pisa – girone A

XIV giornata

Golena d’ArnoL. Paolicchi (15′ pt), M. Nastasi (18′ pt), G. Giannini (9′ st) 3-0Antonio BellaniMVP: Gabriele Giannini (Golena d’Arno)
Sporting VolterraN. Cappellini (Rig.), N. Cappellini (Rig.), N. Cappellini 2-5 S. Ciardelli, A. Felice, S. Ciardelli, P. Maicol, A. FeliceFilettole CalcioMVP: Nicolò Cappellini (Sporting Volterra)
Fabbrica Calcio 2024S. Bigazzi, A. Banchellini, M. Salonicchi 3-1 A. TaniAmatori SalineMVP: Samuele Bigazzi (Fabbrica Calcio 2024)
Lajatico0-3 E. Guidi, J. Mani, J. ManiMarinese 1925MVP: Jacopo Mani (Marinese 1925)
Nuova Popolare CEPT. Sylla (41′ pt) 1-0Scintilla 1945MVP: Birahim Sylla Thierno (Nuova Popoale CEP)
San Frediano CalcioA. Fiori (32′ pt), J. Bohuam (30′ st) 2-4 N. Fegatilli (4′ pt), A. Felici (2′ st), N. Fegatilli (Rig.) (8′ st), A. Del Bono (44′ sts)Montefoscoli CalcioMVP: Nicola Fegatilli (Montefoscoli Calcio)
Atletico Pisa1-4 S. Puccini, L. Gialdini, L. Gialdini, D. VanniLegoli 1994MVP: Luciano Gialdini (Legoli 1994)

Terza Categoria, Pisa – girone B

XIV giornata

Giovani Fucecchio 2000F. Cerri (43′ st) 1-0La FornaceMVP: Lorenzo Pagni (Giovani Fucecchio 2000)
Cerretti FC0-1 N. MengoniPonte a Elsa 2005MVP: Niccolò Mengoni (Ponte a Elsa 2005)
La BorraC. Ciummei (14′ pt) 1-2 R. Iacovini (Rig.), K. MishoGavena GiovaniMVP: Kristo Misho (Gavena Giovani)
Zambra San VicoL. Beggi 1-1 S. BallaAtletico Le MelorieMVP: Lorenzo Beggi (Atletico Le Melorie)
Città di MontopoliF. Lami 2-0Via di CorteMVP: Francesco Lami (Città di Montopoli)
Monteserra1-5 A. Scarfone, A. Scarfone, G. Dazzi, L. Lazzerini, F. NiccoliniTreggiaiaMVP: Antonj Scarfone (Treggiaia)
Perignano A. Amatu, C. Ribaudo 2-0Castel del BoscoMVP: Armstrong Amatu (Perignano)
Stella AzzurraAutorete 1-1 L. PallesiSantacroce CalcioMVP: Lorenzo Pallesi (Santacroce Calcio)

Terza Categoria, Livorno – girone unico

XIV giornata

Monteverdi 2006F. Loizzo, C. Perciavalle 2-1 M. Favilli (Rig.)Arci La CaliforniaMVP: Filippo Lovizzo (Monteverdi 2006)
Etruschi Livorno 1983A. marconi, A. meozzi, T. labardi, P. Vernaccini 4-1 S. GambazzaSasso PisanoMVP: Paolo Vernaccini (Etruschi Livorno 1983)

Terza Categoria, Lucca – girone B

XIV giornata

Non Ho Una Lira ViareggioG. Salvatore (12′ pt), D. Piciullo (17′ pt), N. Lippi (29′ pt) 3-3 L. Montanelli (20′ pt), L. Montanelli (34′ pt), B. Callaioli (35′ st)PappianaMVP: Lorenzo Montanelli (Pappiana)

Info tratte da www.tuttocampo.it

