Sciapi, Faraoni, Melani, Rosato e Bagnoli i bomber pisani in testa alle classifiche dei marcatori

Pisa (lunedì, 12 gennaio 2026) — Queste sono le classifiche marcatori di tutte le squadre pisane dalla Promozione alla Terza Categoria aggiornate al 12 gennaio dato che per la Serie C, la Serie D e l’Eccellenza non ci sono marcatori alfei fra i primi dieci in classifica.

Ogni classifica riporta il nome del marcatore, la squadra di appartenenza, il numero di reti segnate, fra parentesi i goal segnati su rigore, e la posizione in classifica generale se entro il decimo posto.

Promozione, girone B

Nome Squadra Reti segnate Posizione Lorenzo Sciapi Mobilieri Ponsacco 11 (3) I Eneri Taraj Mobilieri Ponsacco 9 II

Prima Categoria, girone A

Nome Squadra Reti segnate Posizione Michael Ghelardoni Calci 2016 6 V

Prima Categoria, girone B

Nome Squadra Reti segnate Posizione Andrea Faraoni San Miniato 9 (1) I Vittorio Fiumalbi Bellaria Cappuccini 7 IV Enxo Lici Fornacette Casarosa 7 (4) VI Pietro Mori Stella Rossa 6 VII

Prima Categoria, girone D

Nome Squadra Reti segnate Posizione Mirko Mori Geotermica 12 (1) II Francesco Cacciapuoti Selvatelle 9 V Matteo Fondelli Pomarance 7 VII Vincenzo Passalacqua Pomarance 7 VIII Francesco Nassi Geotermica 6 IX

Seconda Categoria, girone G

Nome Squadra Reti segnate Posizione Fabio Melani Crespina Calcio 11 I Marco Puccioni Capanne Calcio 1989 10 (2) II Alessandro Bianco Crespina Calcio 8 (1) III Alessio Becherucci Castelfranco Calcio 8 (1) IV Mario Buhne Corazzano 8 (2) V Marco Collecchi San Prospero Navacchio 7 VI Alessio Moretti Crespina Calcio 7 VII Diego Luperini Porta a Lucca 7 VIII Alessandro Ventavoli Atletico Cascina 7 (1) IX Eugenio Skhurti La Corte 7 (1) X

Seconda Categoria, girone H

Nome Squadra Reti segnate Posizione Luca Ciardelli Terricciola 1975 8 (2) VI Marco Ciardelli Terricciola 1975 6 VIII

Terza Categoria Pisa, girone A

Nome Squadra Reti segnate Posizione Samuele Rosato Ponteginori 1929 13 (1) I Gabriele Giannini Golena d’Arno 11 II Jones Bohuam San Frediano Calcio 10 III Mirko Nastasi Golena d’Arno 9 (1) IV Nicoilò Cappellini Sporting Volterra 9 (5) V Francesco Bertini Montefoscoli Calcio 8 (4) VI Abdelkrim Bouragba Lajatico 7 VII Luca Guerrini Montefoscoli Calcio 7 VIII Alessio Gioli Scintilla 1945 7 IX Thierno Birahim Sylla Nuova Popolare CEP 7 X

Terza Categoria Pisa, girone B

Nome Squadra Reti segnate Posizione Alessandro Bagnoli Ponte a Elsa 2005 13 (6) I Kevin Kerciku Castel del Bosco 8 (2) II Alessio Cardini Marciana 2.0 7 III Claudio Paja Santacroce calcio 7 (4) VII Andrea Brogi Via di Corte 6 VIII Andrea Altamura Stella Rossa 6 IX Serigne Saliou Mbaye Stella Azzurra 6 X

