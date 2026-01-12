Written by Gennaio 12, 2026 11:29 am Calcio dilettanti

Sciapi, Faraoni, Melani, Rosato e Bagnoli i bomber pisani in testa alle classifiche dei marcatori

Pisa (lunedì, 12 gennaio 2026) — Queste sono le classifiche marcatori di tutte le squadre pisane dalla Promozione alla Terza Categoria aggiornate al 12 gennaio dato che per la Serie C, la Serie D e l’Eccellenza non ci sono marcatori alfei fra i primi dieci in classifica.

di Leonardo Miraglia

Ogni classifica riporta il nome del marcatore, la squadra di appartenenza, il numero di reti segnate, fra parentesi i goal segnati su rigore, e la posizione in classifica generale se entro il decimo posto.

Promozione, girone B

NomeSquadraReti segnatePosizione
Lorenzo SciapiMobilieri Ponsacco11 (3)I
Eneri TarajMobilieri Ponsacco9II

Prima Categoria, girone A

NomeSquadraReti segnatePosizione
Michael GhelardoniCalci 20166V

Prima Categoria, girone B

NomeSquadraReti segnatePosizione
Andrea FaraoniSan Miniato9 (1)I
Vittorio FiumalbiBellaria Cappuccini7IV
Enxo LiciFornacette Casarosa7 (4)VI
Pietro MoriStella Rossa6VII

Prima Categoria, girone D

NomeSquadraReti segnatePosizione
Mirko MoriGeotermica12 (1)II
Francesco Cacciapuoti Selvatelle9V
Matteo FondelliPomarance7VII
Vincenzo PassalacquaPomarance7VIII
Francesco NassiGeotermica6IX

Seconda Categoria, girone G

NomeSquadraReti segnatePosizione
Fabio MelaniCrespina Calcio11I
Marco PuccioniCapanne Calcio 198910 (2)II
Alessandro BiancoCrespina Calcio8 (1)III
Alessio BecherucciCastelfranco Calcio8 (1)IV
Mario BuhneCorazzano8 (2)V
Marco CollecchiSan Prospero Navacchio7VI
Alessio MorettiCrespina Calcio7VII
Diego LuperiniPorta a Lucca7VIII
Alessandro VentavoliAtletico Cascina7 (1)IX
Eugenio SkhurtiLa Corte7 (1)X

Seconda Categoria, girone H

NomeSquadraReti segnatePosizione
Luca CiardelliTerricciola 19758 (2)VI
Marco CiardelliTerricciola 19756VIII

Terza Categoria Pisa, girone A

NomeSquadraReti segnatePosizione
Samuele RosatoPonteginori 192913 (1)I
Gabriele GianniniGolena d’Arno11II
Jones BohuamSan Frediano Calcio10III
Mirko NastasiGolena d’Arno9 (1)IV
Nicoilò CappelliniSporting Volterra9 (5)V
Francesco BertiniMontefoscoli Calcio8 (4)VI
Abdelkrim BouragbaLajatico7VII
Luca GuerriniMontefoscoli Calcio7VIII
Alessio GioliScintilla 19457IX
Thierno Birahim SyllaNuova Popolare CEP7X

Terza Categoria Pisa, girone B

NomeSquadraReti segnatePosizione
Alessandro Bagnoli Ponte a Elsa 200513 (6)I
Kevin KercikuCastel del Bosco8 (2)II
Alessio CardiniMarciana 2.07III
Claudio PajaSantacroce calcio7 (4)VII
Andrea BrogiVia di Corte6VIII
Andrea AltamuraStella Rossa6IX
Serigne Saliou Mbaye Stella Azzurra6X

tutte le info tratte da www.tuttocampo.it

