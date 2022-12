“New Years 2023 Celebration”: le modifiche al traffico per l’ultima notte del 2022

Scritto da admin• 7:30 am• Attualità, Pisa, Spettacolo, Tutti

PISA – Modifiche alla viabilità e sosta per i festeggiamenti del Capodanno del prossimo sabato 31 dicembre. Le zone interessate sono quelle del centro città.



È interessata l’area di piazza dei Cavalieri dove si svolgerà la serata evento dal titolo “New Year 2023 Celebration”, dove a partire dalle ore 22.00 saliranno sul palco i Dj Aladin e Shorty di Radio Deejay e Radio M2O e dopo la Mezzanotte si svolgerà lo show case di Dargen D’Amico oltre a Biondo e Dj Masciotti. Interessate dal provvedimento anche le aree intorno al Ponte di Mezzo e ai lungarni per i fuochi d’artificio della Mezzanotte.

Concerto in piazza Cavalieri:

Provvedimenti temporanei di sosta fino al 2 gennaio 2023, in piazza dei Cavalieri lato Arco del Gualandi e lato Palazzo del Consiglio dei Dodici: istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta nelle area di allestimento delle attrezzature necessarie allo svolgimento del concerto, con transito veicolare consentito a bassa velocità e adottando tutte le cautele del caso.

Altri provvedimenti dalle ore 20.00 del 31 dicembre alle ore 03.00 del 1 gennaio 2023:

piazza dei Cavalieri: istituzione del divieto di transito veicolare; via Consoli del mare, tratto da piazza dei Cavalieri alla parte posteriore della Chiesa di S. Stefano dei Cavalieri: istituzione del divieto di transito veicolare. Nel restante tratto, i veicoli autorizzati transiteranno in senso unico alternato a vista fino a via Canto del Nicchio; via San Frediano: istituzione del divieto di transito veicolare, eccetto veicoli dei residenti con accesso alle proprietà laterali fino alla chiusura; via Corsica: istituzione del divieto di transito nel tratto compreso tra piazza dei Cavalieri e il civ.4; via Dini : istituzione del divieto di transito veicolare nel tratto compreso tra piazza San Felice e piazza Cavalieri; via Dalmazia, tratto Arco del Gualandi: istituzione del divieto di transito veicolare; via Oberdan: sospensione dell’area pedonale per tutta la durata della manifestazione in atto mantenendo il “pilomat” in posizione abbassata.

Spettacolo pirotecnico sul Ponte di Mezzo:

Ponte di Mezzo: dalle ore 18.30 del 31 dicembre alle ore 09.00 del 1 gennaio (comunque fino a cessate esigenze per la completa pulizia) chiusura al transito veicolare e pedonale;



Lungarno Galilei, tratto da piazza San Sepolcro a piazza XX Settembre: dalle ore 17.30 del 31 dicembre alle ore 09.00 del 01 gennaio e comunque fino a cessate esigenze per la completa pulizia, chiusura al transito veicolare e divieto di sosta con rimozione coatta; Lungarno Galilei, tratto da Ponte della Fortezza a Piazza San Sepolcro: dalle ore 20.30 del 31 dicembre fino alle ore 09.00 del 1 gennaio e comunque fino a cessate esigenze per la completa pulizia, chiusura al transito veicolare; Durante la chiusura, i veicoli in sosta potranno circolare in uscita fino a piazza S. Sepolcro seguendo il percorso alternativo. In questa fase, su piazza S. Sepolcro e su via Dal Borgo, sarà istituito il senso unico alternato a vista al fine di consentire ai veicoli in sosta sul Lungarno e agli autorizzati Ztl l’uscita con percorso alternativo su via San Martino (abrogando l’area pedonale da vicolo del Moro a Corso Italia), via Toselli con il senso unico alternato a vista, nel tratto via Garofani/via Dell’Occhio, via Facchini, via delle Belle Donne.



Lungarno Gambacorti, tratto da piazza XX Settembre a via delle Belle Donne: dalle ore 17.30 del giorno 31 dicembre fino alle ore 09.00 del giorno seguente e comunque fino a cessate esigenze per la completa pulizia, chiusura al transito veicolare e divieto di sosta con rimozione coatta.



Lungarno Pacinotti, tratto da via Curtatone e Montanara a piazza Garibaldi: divieto di sosta con rimozione coatta, dalle ore 17.30 del 31 dicembre alle ore 09.00 del giorno seguente e comunque fino a cessate esigenze per la completa pulizia; chiusura al transito veicolare eccetto veicoli diretti al parcheggio di piazza Carrara e autorizzati ZTL Nord fino a via Curtatone e Montanara, dalle ore 20.30 del 31 dicembre alle ore 09.00 del giorno seguente e comunque fino a cessate esigenze per la completa pulizia.



Lungarno Mediceo, tratto da piazza Garibaldi a piazza Mazzini: divieto di transito veicolare , dalle ore 20.30 del 31 dicembre alle ore 09.00 giorno seguente e comunque fino a cessate esigenze per la completa pulizia; dal civico 47 al civico 41: divieto di sosta con rimozione coatta per consentire la sosta ai veicoli soccorso/emergenza, dalle ore 20.30 del 31.12.22 alle ore 09.00 del 01.01.23;



Ponte Della Fortezza: chiusura al transito veicolare della corsia ovest, senso di marcia consentito con direttrice sud-nord, dalle ore 20.30 del 31.12.22 alle ore 09.00 del 01.01.23 e comunque fino a cessate esigenze per la completa pulizia;



Sarà istituito il divieto di accesso, all’immissione di tutte le strade e i vicoli sui Lungarni oggetto del provvedimento e più precisamente sulle vie: Bovio, Silvestri, Lanfranchi, Scorno, Torti, San Sepolcro, Franceschi, Del Moro, Serafini, Tidi, Vigna, P.zza Cairoli, con chiusura al transito veicolare effettuata con transenne;

Via Palestro: inversione del senso unico nel tratto via Cavour/via Verdi;

Via Cavour intersezione Via Palestro: obbligo di svolta a sinistra.

(Visited 34 times, 34 visits today)

Last modified: Dicembre 29, 2022