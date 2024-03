Nerini e Del Rosso: “Inutili le polemiche per il parcheggio alla Filzi”

Scritto da Antonio Tognoli• 5:48 pm• Pisa, Politica, Tutti

PISA – “A fronte di un investimento milionario del PINQUA per le case popolari della zona di Porta a Lucca con un impegno gravoso di mezzi e personale dell’Amministrazione, che vede anche la sistemazione delle vie d’accesso alla Piazza del Duomo, cosa attesa da sempre, leggiamo in questi giorni sterili polemiche per quanto riguarda la riqualificazione del percorso turistico dal parcheggio scambiatore”, affermano Maurizio Nerini ed Elena del Rosso Commissari 1° CCP del Comune di Pisa

“Il progetto è stato affrontato e spiegato nei minimi particolari in 1°commissione consiliare a ottobre e non aveva suscitato grosse perplessità almeno per quanto riguardava la riqualificazione totale di via Leonardo da Vinci, da rendere percorribile solo ai residenti con la creazione di un piazzetta pedonale, utile per i gruppi di turisti, recuperando la diecina dei posti auto presenti con la realizzazione di un parcheggio all’angolo di via Fedi su di un terreno comunale. Questo permette, utilizzando un parte residuale, incolta e speso fangosa, non adoperata per le attività didattiche avendo la scuola disposizione un giardino enorme, di avere circa 17 posti auto e spazi sicuri per chi attende i figli e nel contempo di limitare i disagi al traffico urbano che si creano ogni giorno in via Fedi soprattutto all’ora di uscita dei bambini: una situazione di confusione e pericolo non più tollerabile, con le auto in attesa ovunque, anche sulle piste ciclabili. Non hanno senso quindi le ulteriori discussioni alimentate sempre dagli stessi personaggi che tentano di bloccare gli investimenti importanti per la città, lucrandoci politicamente, illudendo le persone, facendo passare messaggi sbagliati e trascinando consigli e commissioni su temi ripetuti all’infinito per cercare di renderli veri”, concludono Nerini e Del Rosso.

Last modified: Marzo 15, 2024