Da Pisa al Teatro Canzone: laurea honoris causa ad Alessandro Luporini

Written by Redazione• 2:09 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Pittore, scrittore e autore teatrale, Alessandro Luporini ha creato insieme a Giorgio Gaber il Signor G e il Teatro Canzone. L’Università di Pisa gli ha conferito la laurea magistrale honoris causa in Comunicazione, Media, Tecnologie. La cerimonia si è svolta il 28 settembre nell’Aula Magna Nuova del Palazzo della Sapienza.

Per Luporini è stato un ritorno nell’Ateneo dove, nei primi anni Cinquanta, aveva iniziato a studiare Ingegneria. Nato a Viareggio nel 1930, lasciò l’Università nel 1953 per dedicarsi alla pittura, dando avvio a un percorso artistico e intellettuale che ha attraversato oltre settant’anni di cultura italiana.

Il riconoscimento premia in particolare il suo contributo al rinnovamento dei linguaggi della comunicazione culturale. Dalla collaborazione con Giorgio Gaber, cominciata nei primi anni Sessanta, nacque una forma di spettacolo in cui canzoni, monologhi, teatro, satira e riflessione filosofica diventavano parte di un unico racconto. Attraverso il Signor G e il Teatro Canzone, i due artisti portarono sul palco le inquietudini e le contraddizioni della società italiana, raggiungendo un pubblico ampio senza rinunciare alla profondità dei temi affrontati.

La cerimonia si è aperta con il saluto del rettore Riccardo Zucchi. Chiara Tognolotti, docente del Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere e presidente del corso di laurea in Discipline dello spettacolo e comunicazione, ha letto la motivazione del conferimento. La laudatio è stata pronunciata da Antonio Masala, docente dello stesso Dipartimento e presidente del corso di laurea magistrale in Comunicazione, Media, Tecnologie.

Dopo il conferimento, la figlia Valentina Luporini ha letto la lectio magistralis del padre, “Il luogo dei pensieri”, dedicata al dialogo e alla comunicazione come spazi in cui le idee si condividono, si trasformano e aprono nuove domande.

La giornata prosegue alle 16 al Cinema Arsenale di Pisa (vicolo Scaramucci 2) con un incontro pubblico rivolto in particolare a studentesse e studenti. Saranno proiettati filmati d’archivio del Teatro Canzone selezionati dalla Fondazione Gaber e commentati dal suo presidente Paolo Dal Bon e dal sindaco di Castelnuovo di Garfagnana Andrea Tagliasacchi. Alle 18, Valentina Luporini presenterà un estratto dello spettacolo “Gaber sotto le stelle”.

Last modified: Settembre 28, 2026