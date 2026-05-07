Quartieri, confronto con i cittadini a Porta a Lucca: focus su case popolari, viabilità e cantieri PNRR

Written by Redazione• 4:49 pm• Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo, TOP NEWS HOME PAGE

PISA- Si è svolta mercoledì 6 maggio alla scuola Mazzini l’assemblea pubblica dedicata ai quartieri di Porta a Lucca, Gagno e I Passi, settima tappa del percorso di ascolto promosso dal Comune di Pisa “Il Quartiere del futuro per la città che cambia”.

Tanti i cittadini presenti, che hanno portato domande, segnalazioni e richieste direttamente al sindaco Michele Conti e alla Giunta comunale.

Il prossimo incontro è in programma mercoledì 13 maggio alla Stazione Leopolda, dedicato ai quartieri di San Martino, Sant’Antonio, Porta a Mare e Porta Fiorentina.

Durante la serata il sindaco ha fatto il punto sugli interventi realizzati e in corso nei tre quartieri, tra opere finanziate dal PNRR, manutenzioni straordinarie e nuovi progetti per viabilità, verde e servizi.

Tra gli interventi principali illustrati c’è il piano PINQUA da oltre 22 milioni di euro per Porta a Lucca, che comprende la riqualificazione di 113 alloggi ERP tra via Rindi e via Piave, il recupero degli spazi pubblici e il percorso turistico dal parcheggio di via Pietrasantina a piazza Manin. Ad oggi sono già stati riconsegnati 101 appartamenti riqualificati, mentre la conclusione complessiva dei lavori è prevista entro giugno 2026.

Quasi terminati anche i lavori dell’ex sede della Polizia Municipale in via Contessa Matilde, che ospiterà il progetto “Dopo di Noi” dedicato all’autonomia delle persone con disabilità. Fine lavori prevista entro fine giugno.

Sempre grazie ai fondi PNRR è in fase conclusiva il nuovo asilo nido Toniolo, completamente ricostruito dopo la demolizione della vecchia struttura. Il nuovo edificio offrirà spazi moderni e più posti disponibili per i bambini.

Sul fronte del verde pubblico, il Comune ha ricordato la piantumazione di circa 400 nuovi alberi tra Porta a Lucca, Gagno e I Passi, insieme agli interventi di rifacimento di marciapiedi e asfaltature in numerose strade del quartiere.

Ampio spazio anche al tema della viabilità e della ZTL Stadio, attiva in forma sperimentale durante le partite casalinghe del Pisa Sporting Club. L’amministrazione ha spiegato che il sistema resterà monitorato fino al termine del campionato per raccogliere segnalazioni e migliorare il servizio.

Illustrati inoltre i progetti per i sottopassi ferroviari di via Rindi e via di Gagno, la nuova viabilità alternativa ai passaggi a livello e il nuovo centro sportivo del Pisa Sporting Club a Gagno, attualmente in fase di realizzazione su un’area di oltre 120mila metri quadrati.

Last modified: Maggio 7, 2026