Natale nelle Terre del Vapore: presepe geotermico e nuove iniziative al Museo di Larderello

Written by admin• 9:14 am• Volterra, Eventi/Spettacolo, Pisa

VOLTERRA- Il Natale giubilare 2025 si arricchisce di iniziative speciali anche nelle Terre del Vapore della geotermia toscana. A Sasso Pisano torna il tradizionale Presepe allestito dall’Associazione La Fumarola nel Parco delle Fumarole di Enel Green Power, mentre il Museo della Geotermia di Larderello celebra le festività con due novità di rilievo.

Grazie alla donazione della famiglia Bocci, il Museo ha acquisito preziose confezioni originali ottocentesche di talco borico, borace e altri prodotti storici dell’industria del boro, ancora nel loro packaging originale. I reperti sono stati inseriti nelle teche delle sale interattive e negli spazi che ricostruiscono l’antica abitazione del Conte De Larderel, arricchendo ulteriormente il percorso museale.

In parallelo, il Museo ospita anche la coppa conquistata dalla squadra geotermica “Toscana A”, vincitrice del XXXIII Meeting Nazionale di Calcio a 5 Arca Enel delle Regioni 2025, disputato in Calabria. Il trofeo resterà esposto come simbolo di condivisione e identità territoriale legata al mondo della geotermia.

Nel frattempo, il suggestivo presepe tra le manifestazioni naturali del Parco delle Fumarole continua a trasmettere un messaggio di pace e speranza, in uno scenario unico che unisce spiritualità e natura. L’iniziativa, frutto della collaborazione tra Associazione La Fumarola ed Enel Green Power, rientra in un più ampio impegno per la valorizzazione turistica, culturale e sostenibile della geotermia.

La Toscana ospita infatti il più antico complesso geotermico del mondo, con 34 centrali attive tra Pisa, Siena e Grosseto: una risorsa che produce energia rinnovabile, calore, cultura e sviluppo, attirando ogni anno decine di migliaia di visitatori.

Last modified: Dicembre 23, 2025